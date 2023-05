Carrefour diventa il primo supermercato francese a offrire permessi speciali per le donne che soffrono di endometriosi!

Per alleviare i dolori cronici di alcune dipendenti, Carrefour innova proponendo congedi mensili speciali!

È una grande prima in Francia. Il marchio Carrefour ha deciso di distinguersi proponendo alle donne giorni di congedo solo per loro. E questo per rispondere a un problema che molte di loro conoscono.

Carrefour coccola i suoi clienti e i suoi dipendenti

Carrefour pensa naturalmente a soddisfare i suoi clienti. Ma anche i suoi dipendenti. E in particolare il suo personale femminile.

Per queste, il marchio ha deciso di innovare creando un nuovo diritto volto a combattere l’ineguaglianza sul lavoro. Il marchio ha quindi annunciato di voler lanciare congedi speciali per le donne.

Combattere le disuguaglianze sul lavoro

Si tratta di una vera rivoluzione nel mondo del lavoro. Poiché l’iniziativa di Carrefour potrebbe portare a alcuni cambiamenti in altre aziende. Vi diciamo di che cosa si tratta…

Per far progredire i diritti delle donne e l’uguaglianza sul lavoro, abbiamo deciso (…) di concedere 12 giorni di assenza alle donne affette da endometriosi, ovvero un giorno al mese», ha fatto sapere Alexandre Bompard, CEO della società.

Quest’ultimo va ancora oltre. Vuole concedere questi congedi speciali alle donne vittime di aborto spontaneo. O a quelle che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita (PMA).

«Lanceremo una grande campagna di mobilitazione. Poiché i manager non sempre sanno cosa le donne possono sopportare», spiega Alexandre Bompard.

Questa novità dovrebbe essere lanciata entro l’estate del 2023. Carrefour è lontano dall’essere perdente, poiché da un lato, la qualità della vita e del lavoro delle dipendenti migliorerà. E dall’altro, l’azienda beneficerà di un ulteriore attrattiva.

Una decisione che può fare scuola

Presso il marchio, questi congedi speciali sono stati molto ben accolti. «Trovo che sia molto buono per le donne che hanno questa malattia», dice Pauline Louvet, receptionist presso l’azienda.

« Carrefour apre la strada. Ciò darà visibilità alle malattie femminili, invisibili. Certamente bisogna continuare con altre patologie in seguito», commenta invece Yasmine Candau, presidente dell’associazione EndoFrance.

Il marchio Carrefour, primo datore di lavoro nel settore privato in Francia, ha quindi aperto una nuova strada. Questi congedi speciali potrebbero infatti fare scuola…

In futuro, il marchio potrebbe anche pensare di istituire un congedo mestruale. Alcune aziende straniere hanno comunque già fatto questo passo.

