Carrefour colpisce duro con questo piccolo altoparlante perfetto per ascoltare musica in spiaggia!

Carrefour colpisce duro con questo piccolo altoparlante perfetto per ascoltare musica in...

La catena Carrefour ha dimostrato di poter innovare svelando un altoparlante minimalista perfetto per la spiaggia!

Negli ultimi anni, il mondo della tecnologia non smette di rinnovarsi. E quello che possiamo dire è che i prodotti hi-tech occupano uno spazio considerevole sul mercato. Carrefour lo sa bene.

Carrefour conquista i suoi clienti con i suoi prodotti hi-tech

Nel suo catalogo, Carrefour mette a disposizione dei suoi clienti una vasta gamma di articoli hi-tech in grado di soddisfare tutte le loro esigenze. C’è anche un prodotto che sta spopolando nel negozio.

Nel contesto della sezione elettronica che compone il completo e variegato catalogo di prodotti di Carrefour, troverete articoli come un altoparlante wireless Fresh’N Rebel RockBox Bold X.

Potrà seguirti nei tuoi progetti all’aperto e trasformare qualsiasi area esterna della tua casa in un luogo piacevole. Anche quando le temperature iniziano a scendere.

Grazie a questo altoparlante, potrai ascoltare le tue canzoni preferite ovunque e in qualsiasi momento. È un prodotto che col tempo diventerà il tuo fedele compagno. Non vorrai più separartene.

Un altoparlante che ha tutto per piacere

Si tratta di un modello di altoparlante wireless in grado di creare l’atmosfera giusta in qualsiasi occasione. Che tu sia da solo, con amici o parenti. È il prodotto perfetto di Carrefour che farà invidia a molti.

Per quanto riguarda la sua realizzazione, questo articolo presenta un design sottile e una forma organica. Oltre a curve morbide che emanano un’essenza. E un aspetto molto curato per un semplice altoparlante.

Allo stesso modo, è un altoparlante molto leggero e facile da trasportare. Quindi non avrai problemi a portarlo ovunque desideri. È un punto molto importante da considerare.

Inoltre, l’altoparlante Carrefour è molto piatto. Pertanto, può adattarsi a qualsiasi tasca o borsa in cui decidi di metterlo per trasportarlo da un luogo all’altro.

Quindi non importa l’avventura o la vicinanza della tua destinazione, perché potrai portare questo fedele alleato in luoghi che non avresti mai immaginato.

Un altoparlante a un prezzo scontato

Quindi non avrai più scuse per non essere accompagnato dalla tua musica preferita tutti i giorni delle prossime settimane estive che ci aspettano. Ora potrai cantare e ballare ovunque, senza mai rimanere senza musica.

Di colore turchese, questo altoparlante Carrefour è resistente agli schizzi. Quindi puoi portarlo con te senza preoccupazioni in spiaggia o in piscina. Con una potenza sonora di 3 W, ha una batteria che può durare fino a 8 ore.

Per collegarlo, è molto semplice. Devi semplicemente attivare il bluetooth sul tuo telefono cellulare. Se hai sempre considerato di far parte di quei veri appassionati di musica e quindi desideri avere un articolo che ti accompagni in ogni momento e ovunque, anche sotto la doccia, allora l’articolo Carrefour può essere un ottimo acquisto.

Ottenerlo è molto semplice. Infatti, puoi trovarlo sul sito web di Carrefour. Inoltre, ha ricevuto un bello sconto. Ora, questo altoparlante è disponibile al prezzo di 54,90 euro.

Ha beneficiato di uno sconto di 30 euro. Senza dubbio è l’acquisto perfetto per goderti la musica per tutta l’estate!

4.3/5 - (11 votes)