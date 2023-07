Carrefour colpisce con il suo incredibile set tavolo e sedie per terrazza o giardino!

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita il miglior set di tavolo e sedie a prezzo scontato per invitare i tuoi cari quest’estate!

Sono già diversi anni che Carrefour è riuscito a farsi un posto tra i supermercati preferiti dai francesi. E non è un caso, l’azienda offre una vasta scelta di prodotti a prezzi sempre accessibili.

Carrefour si specializza nell’arredamento

Se Carrefour è specializzato nell’alimentazione, non significa che non si diversifichi in altri settori. Per la grande gioia dei suoi clienti, mette infatti in vendita ogni tipo di prodotto utile.

Tecnologia, decorazioni, stoviglie, cancelleria… è possibile trovare tutto ciò di cui hai bisogno da Carrefour. L’azienda ha anche deciso di lanciarsi nell’arredamento.

In particolare, ha messo in vendita un set di tavolo e sedie molto completo per il tuo giardino o terrazzo. In questo modo, potrai accogliere comodamente ospiti e amici per condividere pasti con i tuoi cari.

Infatti, grazie alle sue dimensioni generose e al numero di sedie, non avrai più bisogno di preoccuparti di riunire tutti i tuoi cari a casa tua. Ha tutto ciò che serve e sicuramente ti conquisterà.

Un set perfetto per accogliere i tuoi cari

Si tratta di un set di Carrefour che completerà il tuo giardino o terrazzo per goderti diversi pasti durante l’estate. Questo set è composto da un tavolo estensibile in legno, con una finitura naturale e venature delicate.

Queste ultime aggiungono quel tocco naturale che si abbina facilmente agli esterni. Ha un design con bordi arrotondati sui lati, linee marcate e listelli che conferiscono una texture per una finitura unica.

Allo stesso tempo, è un tavolo Carrefour molto stabile. Infatti, la sua struttura include piedi larghi, con listelli al centro per una maggiore stabilità. Si tratta di un set composto da 6 sedie confortevoli.

Anche queste ultime sono in legno, con listelli marcati abbinati al tavolo. Hanno anche uno schienale molto confortevole per permetterti di mangiare in tutta tranquillità. O semplicemente per riposarti in giardino.

Anche la struttura delle sedie è stabile. Hanno una struttura a gambe incrociate che si piegano. In questo modo, potrai riporle facilmente in qualsiasi armadio quando non le utilizzi.

Un prezzo scontato

Il tavolo Carrefour misura 160/200 x 100 x 74 cm. Mentre le sedie hanno dimensioni di 46,4 x 57,5 x 91. Come se il set non fosse già completo, ricordati che include anche 2 poltrone.

Come le sedie, il materiale delle poltrone è legno. Hanno le seguenti dimensioni: 52,4 x 57,5 x 91 cm. Una cosa è certa, le poltrone ti permetteranno di rilassarti durante tutta l’estate.

Per acquistare questo set, è necessario recarsi al reparto giardino e spiaggia di Carrefour. Ricorda che questo set è destinato all’uso esterno, con trattamenti indicati per gli esterni.

Tuttavia, è sempre consigliabile posizionarle in una zona coperta per prolungarne la durata. In caso di pioggia o maltempo, è anche consigliabile coprirle con un telo.

Inoltre, questo set è ora disponibile a un prezzo scontato per i consumatori più esigenti. Originariamente, questo set di tavolo e sedie di Carrefour aveva un prezzo di 599 euro.

L’azienda ha deciso di applicare uno sconto di 100 euro. Ora puoi trovarlo al prezzo di 499 euro. Un’occasione da non lasciarsi scappare quest’estate!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

