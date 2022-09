“Carrefour Belgium vede i primi segni di inversione di tendenza”, secondo il CEO Geoffroy Gersdorff

Dopo una forte estate, il massimo dirigente Geoffroy Gersdorff sostiene che i problemi di approvvigionamento di Carrefour vengano risolti. Mette in dubbio anche i risultati dei fornitori che chiedono aumenti delle tariffe.

“La situazione si sta normalizzando”

Carrefour ha due grandi priorità in Belgio: aumentare le vendite e ridurre i costi. E questo in circostanze difficili. I risultati della scorsa estate sono già incoraggianti: “Vediamo i primi segnali di inversione di tendenza, ma siamo ancora lontani dall’essere arrivati”, afferma il nuovo top executive in un’intervista al quotidiano economico L’Echo.

Dice che i risultati deboli degli ultimi trimestri sono in gran parte dovuti all’impatto della chiusura del centro di distribuzione di Kuehne + Nagel a Nivelles. L’ad sostiene che la filiera è tornata in carreggiata: “Oggi la situazione si è normalizzata, anche se non senza difficoltà . L’effettiva chiusura del sito di Nivelles è prevista per la fine dell’anno ed è in corso il trasferimento dei negozi agli altri magazzini, senza grosse interruzioni”.

“Permanentemente in trattativa”

Carrefour sta lanciando un importante piano di risparmio energetico e chiede al governo misure di sostegno per i negozianti indipendenti e il settore alimentare, come ha fatto durante la pandemia. “Le misure adottate nei Paesi Bassi, in Germania o in Francia sono significativamente superiori a quelle in Belgio”, ha affermato.

Anche i produttori devono assumersi le proprie responsabilità , ritiene l’alto dirigente, ora che i colloqui annuali con i fornitori sono di nuovo imminenti. “Quest’anno abbiamo l’impressione di essere costantemente in trattative con la maggior parte dei nostri principali fornitori, che tornano costantemente con richieste di aumento delle tariffe. Ci sono state molte tensioni”.

Mette in dubbio i risultati della maggior parte dei grandi produttori: “I margini dei principali fornitori sono in media cinque volte superiori a quelli dei rivenditori di generi alimentari. Spero davvero che nei prossimi mesi si possa tornare a una logica di crescita redditizia per entrambe le parti”.