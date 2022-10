Carrefour Belgio torna a crescere

Carrefour ha avuto un trimestre eccellente, con vendite in forte aumento in molti paesi. Anche la sua filiale belga è rimbalzata negli ultimi mesi, dopo anni di calo delle vendite.

Nuovo piano strategico

Le vendite a livello di gruppo di Carrefour sono cresciute di quasi un quinto a 23,5 miliardi di euro. Nel suo mercato interno francese, la crescita comparabile è stata del 6,6% con l’aumento della sua quota di mercato. L’azienda ha registrato forti vendite delle sue private label, che ora rappresentano il 33 % di tutte le vendite. Il marchio economico Simpl è stato ampliato a più di mille referenze. Gli ipermercati stanno mostrando un miglioramento, grazie alla loro immagine di prezzo competitivo.

I risultati positivi si sono ripetuti anche altrove: l’Italia (+ 7,1 % di crescita comparabile) ha registrato una crescita delle vendite per il quinto trimestre consecutivo, in Spagna (+ 8,7 %) il rivenditore sta guadagnando quote di mercato, in Polonia (+ 18,5 %) Carrefour sta sovraperformando in modo significativo solido anche il mercato e la performance in Romania (+8,8%). In Brasile, le vendite sono cresciute fino al 64,8% grazie all’integrazione del Grupo BIG, che sta andando bene. La crescita comparabile delle vendite è stata dell’11,5%.

“In un contesto caratterizzato da numerose incertezze e dall’inflazione che sta prendendo piede in Europa, Carrefour sta dimostrando la sua capacità di adattamento e la solidità del suo modello”, ha affermato il CEO Alexandre Bompard in vista della presentazione di un nuovo piano strategico l’8 novembre.

Segnali di miglioramento

La filiale belga, per tanto tempo il brutto anatroccolo dell’azienda, è finalmente riuscita a tornare a crescere dopo aver perso il 7% nel primo trimestre e il 4,8% nel secondo. Con un aumento delle vendite comparabili del 5,2% nel terzo trimestre, le vendite hanno raggiunto ora 1,05 miliardi di euro. “In un mercato altamente competitivo, caratterizzato da una difficile congiuntura economica e da un’elevata inflazione, stanno dando i loro frutti i primi interventi del nuovo management team insediatosi a luglio. Gli indicatori operativi, come l’andamento della quota di mercato, mostrano segnali di miglioramento”, afferma un giubilante comunicato stampa.

Il nuovo amministratore delegato per il Belgio, Geoffroy Gersdorff (il primo belga a guidare l’azienda da quando Carrefour ha iniziato ad operare qui), ha avuto il duro compito di riportare il rivenditore sul percorso di crescita. Il rivenditore di generi alimentari ha lottato con gravi problemi logistici negli ultimi trimestri, perdendo il suo più grande partner in franchising Mesdagh a Intermarché e deve affrontare gravi malfunzionamenti nel suo negozio online.

Già a settembre il nuovo amministratore delegato aveva segnalato i primi segnali di inversione di tendenza. Negli ultimi mesi, Carrefour si è concentrata più che mai sulle promozioni del potere d’acquisto e sul rafforzamento dei propri marchi. Il quarto trimestre rivelerà se questo ha avviato una ripresa sostenibile.