Carrefour Belgio si unisce alla Francia nel price cap

Dopo le sue controparti in Francia, la filiale belga della catena di supermercati Carrefour sta inoltre congelando i prezzi di 100 prodotti per 100 giorni. Il rivenditore afferma di “difendere il potere d’acquisto dei suoi clienti”.

Terza fase della campagna

Carrefour Belgio ha promesso di mantenere invariati i prezzi di 100 prodotti per 100 giorni. Fino a poco prima di Natale i prezzi restano congelati, indipendentemente dall’inflazione o dall’aumento dei costi. La campagna copre un’ampia gamma di prodotti: alcuni sono prodotti freschi, che tradizionalmente sono più volatili (come banane e pane), ma l’azione copre anche prodotti non alimentari, come piatti, fazzolettini… e un ferro da stiro.

L’azione è la terza parte di una campagna che la catena ha avviato due settimane fa. Durante la prima settimana Carrefour ha messo sotto i riflettori la gamma del marchio della casa più economico SIMPL, la scorsa settimana lo stesso ha fatto il rivenditore con mille prodotti a meno di un euro. Entrambe le volte, tuttavia, i prezzi non sono stati abbassati: la campagna era semplicemente finalizzata a comunicare meglio l’offerta esistente.

Nella terza fase Carrefour Belgium interviene sul pricing, sull’esempio della filiale francese che già a fine agosto ha congelato i prezzi di cento prodotti giornalieri. Il consumatore sta diventando sempre più parsimonioso nel suo comportamento di acquisto, come ha osservato il CEO Alexandre Bompard.