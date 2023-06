Carrefour abbassa il prezzo del suo miglior barbecue per fare ottime grigliate tutto l’anno!

Carrefour abbassa il prezzo del suo miglior barbecue per fare ottime grigliate...

All’avvicinarsi dell’estate, Carrefour ha deciso di abbassare il prezzo di uno dei migliori barbecue del suo catalogo. Una grande notizia!

Tra poche settimane, finalmente arriverà l’estate. Una buona notizia per tutti coloro che amano questo periodo dell’anno. E per questa stagione, il barbecue è un must. Carrefour lo sa bene.

Carrefour lancia il must dell’estate

È la novità dell’estate da Carrefour. L’azienda ha deciso di mettere in vendita un barbecue con il quale sorprenderai i tuoi ospiti e tutti i tuoi amici che ricevi nel tuo giardino.

E con cui passerai alcuni giorni durante tutta l’estate 2023. Si tratta di un barbecue a 4 bruciatori, di ottima potenza. Ha anche un termometro integrato per una migliore gestione delle tue preparazioni.

Carrefour fa felici gli appassionati di carne, pesce, verdure grigliate o burger con il suo barbecue completo. Questo prodotto ha delle buone dimensioni. Quindi è molto facile da riporre in un angolo del tuo giardino.

In questo modo, puoi assicurarti che non occupi troppo spazio. Puoi trovarlo già ora con il nome di Amsta Ambb 777807. È un barbecue in acciaio inossidabile che garantisce una durata massima.

Inoltre, puoi fissare i tuoi alimenti sul barbecue in tutta sicurezza. Si tratta di un prodotto Carrefour ideale per preparazioni di carne o pesce per molte persone.

Il miglior barbecue della stagione

In questo modo, potrai deliziare fino a 14 commensali con la stessa preparazione. E senza dover trascorrere ore sotto il caldo. I suoi quattro bruciatori sono in acciaio inossidabile. Ciò garantisce una buona distribuzione del calore.

Ciò è spiegabile grazie alle sue tre griglie di cottura in acciaio smaltato rimovibili. E che contribuiscono anche alla buona distribuzione del calore. Il barbecue svelato da Carrefour ha anche una grande capacità di doratura per la carne rossa e il pesce a tua scelta.

Inoltre, sappi che il barbecue ha due ripiani laterali piatti e pieghevoli. Questi ti permettono di avere tutto a portata di mano mentre prepari. Questi ripiani ti permettono anche di avere spazio a portata di mano.

Il barbecue in vendita da Carrefour comprende anche un cassetto per la raccolta dei grassi rimovibile sul fondo. Ciò ti permette di pulirlo più facilmente.

Inoltre, potrai rimuovere i rifiuti successivamente senza incontrare complicazioni. Sul cestello superiore del barbecue, puoi lasciare alcuni alimenti che desideri tenere al caldo mentre finisci la preparazione.

Un prodotto a prezzo ridotto

Si tratta di un barbecue che si accende rapidamente e facilmente grazie al sistema piezoelettrico. Ciò evita di passare ore a cercare di accendere la fiamma. Sappi anche che si tratta di un barbecue Carrefour che funziona anche a gas.

Infine, bisogna anche sapere che il coperchio include il termometro. È l’opzione perfetta che ti permette di avere un migliore controllo sulla temperatura dei tuoi alimenti. Ma anche delle preparazioni in generale.

Se desideri ottenere questo barbecue a casa tua, sappi che puoi trovarlo sul sito internet di Carrefour. Ma non è l’unica cosa su questo prodotto. Ha goduto di una grande riduzione di prezzo.

In precedenza, questo barbecue Carrefour costava 419,90 euro. Ora, dovrai spendere 294,90 euro per acquistare questo prodotto di cui non potrai più fare a meno durante tutto questo periodo!

4/5 - (7 votes)