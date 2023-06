Carrefour abbassa i prezzi della caffettiera perfetta per preparare un ottimo caffè ogni mattina!

Nel suo catalogo, Carrefour ha deciso di mettere in vendita la caffettiera più alla moda perfetta per gli amanti del caffè!

Ogni mattina, milioni di persone in tutto il mondo fanno un gesto. Si tratta di bere un caffè. È una bevanda molto amata e indispensabile per molti. Carrefour lo sa bene.

Carrefour fa un figurone con la sua macchina da caffè

Per la gioia degli amanti del caffè, Carrefour ha deciso di mettere in vendita la caffettiera Cafelizzia 790 Shiny Pro. È un’occasione per tutti coloro che non possono fare a meno di questa bevanda ogni giorno.

La caffettiera Cafelizzia 790 Shiny Pro di Cecotec da Carrefour è un espresso e ha un design elegante e compatto per gli amanti del buon caffè. Permette di fare ogni tipo di caffè con una potenza massima di 1350 W.

E emette anche acqua calda per le infusioni. Il suo sistema di riscaldamento rapido tramite termoblocco garantisce il mantenimento della temperatura nel suo intervallo ottimale per ottenere il miglior caffè.

La sua potente pompa a pressione di 20 bar con la tecnologia d’aroma Force permette di ottenere la migliore crema e un aroma massimo in ogni caffè. Il prodotto venduto da Carrefour dispone anche di un manometro di controllo PressurePro.

Ciò consente di verificare la pressione in tempo reale. La caffettiera include anche un vaporizzatore regolabile con protezione per texturizzare il latte a proprio piacimento. E ottenere la migliore schiuma per il caffè.

Una caffettiera che ha tutto per piacere

La caffettiera emette acqua calda alla temperatura ideale per le infusioni. Ha anche un braccio porta-filtro con doppia uscita e due filtri per preparare automaticamente uno o due caffè.

Nonché un serbatoio d’acqua rimovibile da 1,2 litri. E un vassoio riscaldante in acciaio inox, adatto alle tazze espresso e alle tazze per la colazione. Ha anche un vassoio raccogligocce rimovibile per una facile rimozione per una pulizia rapida.

Ma anche di un sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico e stand-by. Senza dimenticare i segnali luminosi di ogni funzione. Il suo sistema di riscaldamento rapido e la sua potente pompa a pressione ForceAroma di 20 bar permettono di ottenere la migliore crema.

In sintesi, questa macchina da caffè promette il massimo aroma in ogni caffè. La caffettiera Carrefour comprende anche un vaporizzatore regolabile con protezione per texturizzare il latte a proprio piacimento. Ha anche la migliore schiuma per il caffè.

Il braccio porta-filtro con doppia uscita e due filtri, consente di preparare automaticamente uno o due caffè. Il serbatoio d’acqua rimovibile è di 1,2 litri. Una cosa è certa, è il prodotto perfetto per la tua vita quotidiana.

Una bella riduzione

Se ami il caffè, non c’è dubbio che ti innamorerai di questa macchina da caffè venduta da Carrefour. Inoltre, sappi che puoi trovarla sul sito internet del marchio. Ma non è tutto.

Per la grande felicità dei suoi clienti, Carrefour ha deciso di ridurre il prezzo di questa famosa caffettiera. In precedenza, era disponibile al prezzo di 166,50 euro. Ma ora ha ottenuto una riduzione.

Ora puoi trovarlo al prezzo di 99,90 euro. Una bella diminuzione che non mancherà di fare bene al tuo portafoglio. E infatti, non dovrai più spendere una grossa somma di denaro per la tua caffettiera.

Una cosa è certa, Carrefour sa sempre come far felici i consumatori. Questi ultimi possono sempre godere di alcuni buoni piani offerti dall’azienda. Tuttavia, bisognerà affrettarsi ad acquistare questa macchina da caffè che rischia di far invidia a molti!

