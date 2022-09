Carosello tecnico UEFA Champions League: con Chelsea e RB Lipsia che stanno già apportando modifiche, chi potrebbe essere il prossimo?

Siamo solo a metà del primo turno delle partite della fase a gironi di UEFA Champions League e questo mercoledì ci sono già state due perdite manageriali. La separazione del Chelsea da Thomas Tuchel è senza dubbio la storia più importante della giornata dopo la sconfitta per 1-0 contro la Dinamo Zagabria.

L’RB Lipsia li ha battuti sul tempo di appena un’ora espellendo Domenico Tedesco dopo una scioccante sconfitta interna per 4-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Potrebbe anche esserci un terzo con il futuro del Siviglia di Julen Lopetegui pensato per essere appeso a un filo dopo un inizio di stagione scadente e una pesante sconfitta casalinga per 4-0 contro il Manchester City.

Quindi, cosa è successo in una vorticosa lista UCL infrasettimanale di apertura per suscitare queste grandi chiamate?

Doppio licenziamento

Il Chelsea è stato battuto 1-0 in Croazia, il che significa che i Blues hanno ottenuto solo due vittorie nelle ultime sei partite in tutte le competizioni. Le sconfitte in trasferta a Leeds United e Southampton hanno fatto suonare il campanello d’allarme e la sconfitta contro la Dinamo ha spinto Todd Boehly a premere il grilletto sul tedesco prima che venissero fatti ulteriori danni in Premier League e Champions League. Tuchel, ovviamente, ha portato il Chelsea al titolo UCL nel 2021, ma non avrà la possibilità di aggiungere al suo bottino di trofei a Stamford Bridge dopo essere stato sollevato dai suoi doveri.

Il Lipsia si è schiantato in modo spettacolare in casa contro una squadra in gran parte nazionale dello Shakhtar ottenendo solo due vittorie nelle prime sette partite della stagione con quattro sconfitte, comprese pesanti sconfitte contro Eintracht Frankfurt in Bundesliga e Bayern Monaco nella Supercoppa tedesca. Tedesco ha portato la squadra sostenuta dalla Red Bull al loro primo trofeo importante, ma le semifinaliste della Champions League 2019-20 erano molto al di sotto del livello previsto, il che ha spinto un’azione così rapida.

Voci di sostituzione

Sembra che sia il Chelsea che il Lipsia abbiano già in mente i loro candidati preferiti con Graham Potter di Brighton e Hove Albion il primo favorito, ma anche l’ex boss del Paris Saint-Germain e del Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino in una lista di quattro uomini. Anche Zinedine Zidane è stata pubblicizzata per la squadra londinese, ma quest’estate nulla è andato a buon fine con il PSG prima dell’appuntamento di Christophe Galtier al Parc des Princes con il leggendario ex nazionale francese che si dice sarà ambientato a Les Bleus una volta che Didier Deschamps se ne sarà andato.

Per quanto riguarda il Lipsia, stanno chiudendo un accordo che vedrà Marco Rose riprendersi dall’espulsione dal Borussia Dortmund in Bundesliga dopo aver fatto un ottimo lavoro con il Borussia Monchengladbach prima. Il 45enne ha familiarità con i metodi della Red Bull ed è un nativo del Lipsia, avendo giocato per il VfB Leipzig e allenato la Lokomotive Leipzig in passato. Il potenziale debutto di Rose sulla panchina della RBL non potrebbe essere meglio sceneggiato mentre accolgono il Dortmund alla Red Bull Arena questo fine settimana.

Un’altra ascia?

Potremmo non finire nemmeno con due perdite manageriali questa infrasettimanale Lo spagnolo riferisce che il Siviglia sta attualmente valutando se separarsi da Julen Lopetegui dopo un terribile inizio di questa legislatura. Quattro sconfitte in cinque partite in tutte le competizioni con pesanti sconfitte contro il Barcellona e ora il City è inaccettabile per i sei volte vincitori di UEFA Europa League e Pochettino è stato anche collegato al ruolo dell’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in caso di abbandono dell’ex Spagna, Real Madrid e Lopetegui dell’FC Porto.

Un altro nome da tenere d’occhio dopo il travolgente inizio di stagione è Massimiliano Allegri, che martedì ha visto la sua Juventus perdere 2-1 contro il PSG. Anche se quel risultato non è stato così male come avrebbe potuto essere, la prestazione è stata priva di fantasia e la Vecchia Signora rimane impantanata nella mediocrità domestica dopo appena due vittorie nelle prime cinque partite di Serie A. Gli infortuni di Fedrico Chiesa, Angel Di Maria e Paul Pogba non aiutano, ma il secondo arrivo di Allegri a Torino è stato complessivamente inadeguato da quando ha sostituito Andrea Pirlo.