Carlos Gallardo succede a Jorge Gallardo come presidente di Almirall

Carlo Gallardo ha preso il posto di Jorge Gallardo come presidente di Almirall dopo la celebrazione dell’assemblea generale degli azionisti della società, nella quale quest’ultima ha anche reso effettive le proprie dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione, come annunciato lo scorso febbraio.

Durante il suo intervento, il presidente uscente ha colto l’occasione per salutare gli azionisti e ringraziarli per la fiducia riposta in questi anni. “In questi anni abbiamo raccolto molti successi e abbiamo anche affrontato diverse sfide. Sono convinto che l’azienda abbia un futuro promettente davanti a sé e abbiamo il team di gestione e il consiglio di amministrazione giusti per gestirlo. Auguro a Carlos Gallardo tanto successo nel suo nuovo ruolo e in questa nuova fase dell’azienda”, ha detto Jorge Gallardo.

Da parte sua, Carlos Gallardo è stato “contento di accettare questa nuova sfida come presidente di Almirall e di contribuire a rafforzare la posizione di leadership mondiale dell’azienda nel campo della dermatologia medica”. “La grande gestione dei miei predecessori alla guida di Almirall ci ha reso una delle aziende più importanti in Spagna e nel settore farmaceutico. Siamo ben posizionati per una crescita a lungo termine e lo slancio commerciale di inizio 2022 ci dice che siamo sulla strada giusta”, ha sottolineato.

Gli azionisti di Almirall hanno approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea generale, tra cui il distribuzione del dividendo flessibile con addebito a riserve illimitate per 34 milioni di euro o i conti annuali della societàanno in cui Almirall ha chiuso con una perdita di 40,9 milioni di euro.