Caricatore universale: come sapere se i tuoi dispositivi hanno una porta USB di tipo C?

A partire da ottobre 2024, i cittadini del Unione Europea (UE) metteranno fine all’accumulo di cavi nei cassetti. Il Parlamento europeo ha approvato tutto dispositivi mobili che vengono commercializzati devono necessariamente avere lo stesso Caricatore universale. Pertanto, si prevede di ridurre i rifiuti elettronici di circa 1.000 tonnellate all’anno.

Il caricatore scelto per essere il modello unico è il USB di tipo Cche è quello utilizzato oggi nella maggior parte degli smartphone, tranne nel caso degli iPhone.

Il mio cellulare ha una porta USB-C?

farecome possiamo sapere se il nostro dispositivo ha una porta USB di tipo C? Il connettore che si collega al cellulare ha a forma leggermente ovale, ed è anche reversibilequindi può essere collegato sia rivolto verso l’alto che verso il basso, a differenza di altri modelli che si adattano solo su un lato in particolare.

In generale, smartphone Androide che sono entrati nel mercato negli ultimi mesi hanno questo tipo di porto.