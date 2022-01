Carenza di test antigenici e prezzi alle stelle negli Stati Uniti

NOI facce a carenza di test antigenici domestici, una situazione particolarmente evidente da quando la variante è esplosa a dicembre omicron, è peggiorato durante le vacanze e sta complicando il rientro al lavoro oa scuola e gli incontri sociali di inizio anno.

Anche se il governo federale sta adottando alcune misure per cercare di alleviare il problema, compreso l’annuncio del presidente Donald Trump a dicembre Joe Biden che verranno acquistati e inizieranno a essere spediti gratuitamente a partire da questo mese 500 milioni di test a casa (in un paese di oltre 330 milioni di persone), o che la produzione venga potenziata e vengano emanate linee guida per aiutare l’assicurazione a rimborsare il costo dei test a domicilio, numerosi esperti avvertilo sono necessari molti altri passaggi, compresi i test domiciliari gratuiti oa basso costo per i cittadini.

Ricerca e costo

A New York, per esempio, un giro del grandi catene di farmacie molto spesso non dà frutti e non è raro imbattersi nel cartello “prove casalinghe”. Venduto”. Nelle piccole farmacie indipendenti di solito c’è più fortuna, ma la lotteria eccolo nel prezzi: dal solito che fa il giro del 30 dollari (26 euro) per una scatola con due prove dagli antigeni all’essere caricati allo stesso modo per uno test o addirittura, come ha denunciato il procuratore generale dello Stato a dicembre, 70 dollari (61 euro).

Su Amazon di solito non ci sono problemi a trovare nessuno dei 15 marchi approvati finora per il Food and Drug Administration (FDA) ma i periodi di spedizione si stanno spostando intorno al due settimane. Intanto il mercato nero e rivendita sta facendo una strage moltiplicando i prezzi per tre e anche per cinque. E dipende solo da dove vivi puoi andare ospedali pubblici o centri sociali per ottenerli gratuitamente.

Affermazioni di esperti

Gli ultimi a chiedere più azione a Washington sono stati sei figure eccezionali dal campo medico che ha consigliato il Biden squadra di transizione e che, prima del mancanza di risultati dai suoi colloqui diretti con la Casa Bianca, questo giovedì hanno fatto l’insolito passo di pubblicare tre articoli sul “Journal of the American Medical Association” chiedendo un strategia del tutto nuova. In uno di quei testi, hanno scritto che “i governi federale e statale hanno bisogno assicurarsi che ci sia rifornimento abbastanza, che sono gratuiti per le persone che ricevono Mediaid (copertura sanitaria pubblica a basso reddito) e che lo sono a basso costo o gratis per il resto della popolazione. Hanno anche evidenziato che alcuni stati inviano già questi test gratuitamente e chiedono al resto del paese e al governo di Washington di farlo.

Sempre di recente, il capo dell’opinione di ‘Scientific American’, Megha Satyanarayana, ha chiesto test gratuiti e si è lamentato che “finora il governo federale non è stato disposto a investire in ciò che sarebbe più facile per i cittadini”.

A dicembre è scaduto anche l’accordo che due grandi catene e Amazon hanno raggiunto con l’Amministrazione in estate per vendere i popolari test BinaxNow (due in una scatola) a 14 dollari (12 euro), e Walmart e Kroger hanno già alzato il prezzo a $ 20 e $ 24 (su Amazon o disponibile). Ed esperti come Eric Feigl-Ding, della Federation of American Scientists, hanno denunciato che “il problema di questi prezzi, oltre al mancanza di accessoè che crea a incentivo perverso per le persone a non usarli”.

Le radici del problema

Parte del problema che ha contribuito alla mancanza di disponibilità di test antigenici a prezzi accessibili è in parte nel focus iniziale che gli Stati Uniti hanno posto sulla vaccinazione e alle prime preoccupazioni circa l’affidabilità dei risultati. I test domiciliari sono diventati disponibili la scorsa primavera, quando molte persone hanno iniziato a essere vaccinate e i Centers for Disease Control and Prevention hanno assicurato che nella maggior parte delle situazioni le persone immunizzate non avevano bisogno di test. Alcuni laboratori hanno iniziato a farlo tagliare la produzione poi. Ed è stato riattivato solo in estate e in autunno, quando l’irruzione della variante delta ha mostrato le carenze.

Esperti e aziende manifatturiere segnalano anche come fattore che ha contribuito alla situazione il processo di revisione e autorizzazione rigoroso e lento dei test domiciliari applicati dal FDA, un po’ più severo di quello europeo, e che l’agenzia difende come strumento per evitare che il Paese venga inondato da test di bassa qualità. In autunno, l’Amministrazione si è impegnata 3 miliardi di dollari per aumentare la produttività dei test e ridurre i costi. Sempre in ottobre, la FDA ha collaborato con il National Institutes of Health e altri funzionari federali per identificare i produttori in grado di produrre test di alta qualità e aiutarli velocizzare e semplificare il processo di richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza per tali test.