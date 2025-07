Caramello adoratori, affrettatevi a Lidl per il gelato che vola dagli scaffali: non perdete questa delizia!

Con l’arrivo di agosto, siamo sicuri che avrai già assaggiato più di un gelato. Nonostante i supermercati siano pieni di gusti variati, alcuni riuscire a catturare la nostra attenzione per la loro originalità e capacità di sorprenderci, spingendoci a provarli. È il caso del gelato al gusto popcorn e caramello di Lidl, appena introdotto ma già molto popolare.

La sua combinazione di dolcezza cremosa del caramello con quel tocco inconfondibile di popcorn ha suscitato la curiosità di chi cerca qualcosa di diverso. Basta guardare il video dell’influencer @luisustarroz che lo ha già provato, per capire perché questo gelato è diventato il protagonista della stagione. Con la sua espressione “Oh, mamma! Che spettacolo” e un punteggio di 9 su 10, questo gelato è passato da essere una novità poco conosciuta a un prodotto praticamente virale. Inoltre, il suo prezzo di 2,89 € è un ulteriore vantaggio, poiché offre un’esperienza gourmet senza dover svuotare il portafogli. Ma questo non è l’unico gelato al caramello che è una novità nei frigoriferi di Lidl, ce ne sono altri e l’influencer li ha provati. Scopriamo quali sono e quanto costano.

Code a Lidl per il gelato che sta sparando dagli scaffali:

Il gelato al gusto popcorn e caramello appena arrivato nei frigoriferi di Lidl è una delle novità che più ci può sorprendere quest’estate. Nel suo video su Instagram, @luisustarroz lo ha elogiato come uno dei migliori, grazie alla cremosità della sua consistenza, al sapore del popcorn e alla combinazione dolce del caramello. Tutto ciò a un prezzo che non arriva nemmeno a 3 euro.

Ma nonostante il gelato al gusto popcorn e caramello sia il protagonista, il video rivela che c’è molto altro da scoprire nel freezer di Lidl. Uno dei gusti che ha particolarmente apprezzato è il gelato al gusto cookies e caramello, al prezzo di 2,59 €. “Per gli amanti del caramello come me, potreste impazzire. Questo è un 10 su 10”, afferma Luis. Così, diventa il gelato perfetto per chi cerca un gusto più classico, con quel tocco dolce e cremoso che lo rende irresistibile. In questo caso, è venduto in una scatola con sei unità.

Un’altra scelta interessante è il gelato New York Cheesecake (3,99 €), ispirato alla famosa torta newyorkese. Luis gli ha dato un 8,5 su 10, sottolineando il suo sapore equilibrato e la consistenza che ricorda un dessert casalingo. “È decisamente meritevole” commenta dopo il primo assaggio. Inoltre, ha una generosa quantità di prodotto, quasi 500 grammi, rendendolo un gelato irresistibile e ideale da condividere.

Per chi cerca qualcosa di completamente diverso, Lidl ha sorpreso con il suo gelato al gusto cola (2,89 €), nuovamente in vaschetta. Il giovane influencer ammette che all’inizio sembrava un sapore “un po’ strano”, ma alla fine gli dà un 8 su 10 per la sua riuscita. “Che pazzia quanto è riuscito il sapore”, dice ridendo.

Infine, non possiamo dimenticare i mini gelati al caramello (2,29 €), un’opzione più leggera, perfetta per chi non vuole una porzione troppo grande. Luis li descrive come “molto buoni” e gli dà un 7 su 10.

Un’estate con sapore di popcorn e caramello

Ora sai che, se non hai ancora provato il gelato al gusto popcorn e caramello, potrebbe essere il momento di andare a prenderlo prima che scompaia dagli scaffali. Questa proposta dolce, insieme ad altre come il gelato al gusto cookies e caramello o il New York Cheesecake, dimostra che Lidl sa come reinventare l’estate con gusti unici.

Le code in alcuni supermercati sono già una prova sufficiente che questi gelati sono diventati i protagonisti della stagione. E, alla fine, oltre alla popolarità sui social media, c’è qualcosa in queste novità che colpisce tutti: il piacere di concedersi un capriccio freddo, cremoso e sorprendente quando fa caldo. Ma è anche evidente che basta un video virale, come quello di @luisustarroz, perché un prodotto passi da sconosciuto a indispensabile in poche ore. Lidl ha saputo sfruttare questo fenomeno, lanciando gelati così fotogenici e gustosi da diventare una tendenza quasi immediata.

E tu li hai già provati? Fai parte del team popcorn o preferisci il tocco classico dei cookie con caramello?.