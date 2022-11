Cappotto bianco con colletto di Zara a soli €59,99

Con il freddo e le basse temperature dell’autunno, è il momento di usare cappotti, piumini e tutto ciò che ci aiuta a proteggerci dal freddo in casa o per strada. Oggi vi presentiamo il cappotto bianco doppiopetto con tasche con patta di Zara.

Zara è una delle catene di moda spagnole di maggior successo e prestigio a livello mondiale: con quasi 2.000 negozi in tutto il mondo, è il marchio spagnolo più internazionale, seguito da Bershka, presente in 64 Paesi con 910 negozi.

Il gruppo galiziano ha una lunga lista d’attesa per poter comprare questo cappotto bianco, poiché è diventato uno dei maggiori successi della stagione autunnale.

Il cappotto bianco di Zara di cui vi innamorerete

Questo bellissimo cappotto bianco donerà un look spettacolare durante la stagione autunno-inverno. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL fino a esaurimento scorte, anche in lista d’attesa, il prezzo di questo capo che sta rivoluzionando il mercato è di €59,95.

Questo capo di Zara è un vero colpo d’occhio. Parliamo di un cappotto a doppio petto con colletto a revers, maniche lunghe, tasche frontali con patta e chiusura con bottoni. La sua estetica è molto attraente, così bella e versatile che si combinerà perfettamente con una moltitudine di capi grazie al suo colore, il bianco sporco, con il quale si può ottenere un grande contrasto, ad esempio, se lo si abbina a dei pantaloni neri.

Materiali utilizzati per la sua fabbricazione: il guscio esterno è composto per il 63% da poliestere, il 34% da viscosa e il 3% da elastan, mentre la fodera è in 100% acetato. Per indossare sempre questo cappotto al meglio e per mantenerlo in condizioni ottimali, è importante seguire alla lettera le raccomandazioni di cura del produttore:

Aerare l’indumento dopo ogni utilizzo e pulirlo con un panno o una spazzola per abiti per rimuovere lo sporco eventualmente accumulato.

e pulirlo con un panno o una spazzola per abiti per rimuovere lo sporco eventualmente accumulato. Se è molto sporco, la cosa migliore da fare è portarlo in una lavanderia a secco per un lavaggio professionale.

Non lavarlo a casa, né a mano né in lavatrice.

Non utilizzare candeggina o altri agenti sbiancanti .

. Stirare a bassa temperatura a un massimo di 110º C.

Non asciugare in asciugatrice.

