Cappotto a mantella in lana di Zara a 199 € !

Il rigido inverno fa venire voglia di stare al caldo sotto un buon cappotto… perché non provare il cappotto a mantella in lana di Zara? Stopandgo vi presenta un capo d'abbigliamento che potrebbe essere un'ottima aggiunta al vostro guardaroba, e che potrebbe vestirvi per molti anni a venire.

Il caldo cappotto a mantella di Zara

In questa collezione autunno-inverno, il marchio spagnolo punta sullo chic, presentando una vasta collezione di abiti che vi renderanno la star del nuovo anno. Grazia, eleganza e un tessuto spesso per tenervi al caldo sono gli argomenti perfetti contro il rigido inverno.

Le temperature sono scese rapidamente dopo un ottobre e una prima metà di novembre fin troppo miti. Così abbiamo dovuto abbandonare rapidamente abiti leggeri e pantaloncini per passare ai piumini. Ma per stare al caldo con stile, Zara riporta in auge il cappotto a mantella.

Fluido e leggero, permette di alleggerire la silhouette. Allo stesso tempo, si riscalda con il freddo. Zara ha infatti puntato su materiali nobili per tenere al caldo i propri clienti. Sul sito del marchio, scopriamo che questo grazioso cappotto a mantella vi permetterà di affrontare l'inverno grazie al suo “misto lana e cashmere”.

Per non appesantire l'outfit, i designer si sono affidati ad uno scollo a V. Il piccolo dettaglio è un nodo dello stesso tessuto che esalta ulteriormente la grazia del mantello. Per praticità, i designer hanno anche aggiunto delle tasche laterali nascoste nella cucitura.

Zara: uno stile senza tempo

Il marchio spagnolo ha scelto di far indossare alla sua modella un dolcevita sotto questo cappotto a mantella. Un modo per mettere in risalto lo scollo a V del cappotto, sottolineando al tempo stesso la lunghezza della mantella, che aiuta a perfezionare la silhouette. A maggior ragione in questo bel bianco.

Per allungare le gambe, Zara fa indossare anche scarpe con il tacco aperto. Ma soprattutto scarpe che, un po' come quelle spartane, arrivino fino alla base del polpaccio. Un'altra scelta forte del marchio è l'abbinamento con le scarpe dorate.

Perché il bianco di questo cappotto a mantella è messo in risalto tra il dolcevita bianco crema e le scarpe dorate. Un modo per accentuare il lato distinto, di classe e chic del bianco. Ma si può immaginare quest'abito anche con degli stivali o una sciarpa.

Questo cappotto a mantella, che durerà diversi inverni e vi consentirà di essere sempre alla moda, costa solo €199. Disponibile in XS-S e M-L, questo abito a mantella non aspetta altro che essere indossato per le feste!

