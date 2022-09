Capi che in nessun caso dovresti mettere in lavatrice

Ci sono certi vestiti che non è una buona idea mettere in lavatrice perché corrono il rischio di danneggiare se stessi o l’apparecchio stesso. Di seguito vi mostriamo un elenco di alcuni tipi di abbigliamento con cui dovremmo stare più attenti.

reggiseni

Se laviamo in lavatrice i capi con bottoni automatici e ganci, come i reggiseni, corrono il rischio di impigliarsi con gli altri e finire per danneggiarli. Un’alternativa è pulirli a mano, oppure in lavatrice separatamente con capi non delicati.

Indumenti in velcro

Come con i reggiseni, devi prestare particolare attenzione se metti in lavatrice qualcosa che ha il velcro per paura che si impigli su altri vestiti e li danneggi. Ciò è particolarmente drammatico quando si allacciano insieme gli indumenti in pizzo, poiché il disordine può essere molto più evidente.

vestiti con paillettes

Sebbene siano molto festosi e allegri, i torchi con paillettes e altre decorazioni simili incollate possono danneggiarsi, quindi è preferibile che vengano lavati a mano.

Capi in pelliccia di animali

Quando siamo in contatto con cani o gatti, è normale che ci troviamo dei peli attaccati ai nostri vestiti. Per pulirlo è meglio ripassare prima tutto il capo con un rullo raccogli capelli e poi metterlo in lavatrice. La ragione di ciò è che l’accumulo di peli di animali può intasare i tubi.