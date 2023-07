Caos da Lidl: i clienti si contendono questo cuscino da sdraio a meno di 9.99 euros

Il caos irrompe da Lidl: un cuscino da sdraio a meno di 9.99 euro scatena l’incredibile corsa dei clienti. La catena di supermercati attira ancora una volta l’attenzione con la sua offerta imbattibile. La promozione ha generato lunghe code e frenesia nei punti vendita, con i clienti pronti a contendersi l’ambito articolo. Lidl conferma, quindi, la sua capacità di creare hype e aspettativa su prodotti economici ma di grande richiesta.

Una panoramica delle caratteristiche del cuscino da bagno prodotto da Lidl

Il mondo degli accessori per la tintarella riserva continue sorprese, tra queste si distingue il cuscino da bagno prodotto da Lidl. Con le sue funzionalità ben progettate, questo articolo non passa inosservato. Dotato di una copertura resistente alla luce, garantisce una durabilità al di sopra delle aspettative.

In aggiunta, grazie alla cintura regolabile sul retro e alle cinghie da legare, è possibile assicurarsi la migliore aderenza possibile. Un dettaglio che non può essere ignorato è l’ornamento con punti di cucitura, che dona un tocco di eleganza al prodotto.

Impegno di Lidl verso l’ambiente con il suo cuscino da bagno riciclabile

Per quanto riguarda l’impegno verso l’ambiente, Lidl ha fatto un grande passo avanti con la progettazione di questo cuscino da bagno. Infatti, il rivestimento del cuscino è costituito per il 52% da materiali riciclati, mentre per la parte in pile la percentuale sale al 76%. Questo articolo è certificato secondo gli standard globali di riciclo, un segnale dell’impegno di Lidl per la tutela dell’ambiente.

Composizione: Rivestimento: 52% poliestere, 48% cotone

Imbottitura – Nucleo: 100% poliuretano

Pile: 100% poliestere

Il rapporto qualità-prezzo del cuscino da bagno Lidl: un’offerta da non perdere

Ciò che rende veramente unico questo cuscino da bagno Lidl è il suo prezzo. A soli 9.99€, il cuscino offre un rapporto qualità-prezzo che non ha eguali. Le dimensioni del cuscino, circa L 120 x l 50 x H 4 cm, ne permettono un utilizzo comodo e versatile.

Colori: blu o rosso scuro

Contenuto della confezione: 1x cuscino da bagno da sole

In conclusione, il cuscino da bagno prodotto da Lidl, grazie alle sue caratteristiche ben progettate e all’impegno per la sostenibilità ambientale, rappresenta un’opportunità imperdibile al prezzo di 9.99€.

