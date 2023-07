Caos da Lidl con questo ombrellone indispensabile per un’estate all’ombra!

Lidl stupisce ancora con il suo ombrellone da giardino, vero protagonista dell’estate. Tra i prodotti più ambiti, si distingue per la sua funzionalità e design, rendendolo indispensabile per chi ama godersi l’estate all’ombra. Tuttavia, la domanda elevata ha causato il caos, con gli utenti in corsa per assicurarsi questa chicca estiva. Un must-have per chi desidera un’estate sotto un ombrellone con stile e convenienza, nonostante il caos da Lidl.

Dettagli del parasole per balcone Lidl

Un parasole ideale per il balcone con alta protezione UV

Il parasole per balcone Lidl si distingue per la sua forma perfetta per i balconi. Con una altezza massima di circa 220 cm e un’apertura di circa 140 cm, è particolarmente adatto per fornire ombra nei balconi di tutte le dimensioni.

La sua caratteristica principale è la protezione UV 80 (norma UV 801), che garantisce una protezione massima contro i raggi solari. Questa protezione, unita alla sua altezza e dimensioni, fa del parasole Lidl un prodotto ideale per godersi il balcone anche nelle giornate più calde.

La struttura robusta con 12 stecche e apertura manuale, rende questo parasole non solo funzionale ma anche resistente alle intemperie, aumentando la sua durabilità.

Materiali di qualità per una durabilità garantita

Il parasole per balcone Lidl è costruito con materiali di alta qualità per garantirne la longevità. È realizzato in 100% poliestere da circa 180 g/m² ed ha una struttura in acciaio. Questi materiali assicurano la sua resistenza alla putrefazione e all’idrorepellenza.

Ulteriori caratteristiche, come l’utilizzo di acciaio per la struttura e il poliestere per la copertura, aumentano la sua resistenza alle intemperie, rendendolo un elemento perfetto per il tuo balcone per molte stagioni a venire.

Una varietà di colori a un prezzo accessibile

Questo parasole è disponibile in diverse colorazioni: crema, grigio, antracite e moka. Questa varietà di colori ti permette di abbinarlo facilmente all’arredamento del tuo balcone, per creare un ambiente esterno accogliente e gradevole.

Il prezzo del parasole Lidl è di 139,0€. Questo costo include una custodia di protezione con zip e asta, che fornisce una protezione aggiuntiva contro gli elementi e facilita la conservazione quando non in uso.

In conclusione, il parasole per balcone Lidl offre un’elevata protezione UV, una garanzia di durabilità grazie a materiali di qualità e una varietà di colori a un prezzo accessibile di 139,0€.

4.7/5 - (4 votes)