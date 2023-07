Caos da Lidl con questi miracolosi cavalletti pieghevoli che offrono un’organizzazione ottimale in poco tempo!

L’ultimo prodotto di Lidl sta creando un vero e proprio caos. Parliamo di cavalletti pieghevoli, veri e propri miracoli dell’organizzazione. Pratici, maneggevoli, permettono di ottimizzare lo spazio in pochissimo tempo. La loro grande versatilità li rende perfetti per ogni necessità. Lidl, ancora una volta, dimostra di saper rispondere alle esigenze del consumatore con soluzioni innovative e di grande utilità. Un vero colpo da maestro!

Un cavalletto mobile per artisti in movimento

Scoprite il cavalletto pieghevole in alluminio CRELANDO®, il compagno ideale per gli artisti in viaggio. Leggero e compatto, è stato progettato per essere portato ovunque. Il suo peso, che non supera 680 g incluso il sacco, rende questo prodotto particolarmente pratico e facile da trasportare.

Si contraddistingue per la sua struttura in alluminio, resistente e leggera allo stesso tempo, che garantisce facilità d’uso e durata nel tempo. È accompagnato da una borsa da trasporto in poliestere, che aggiunge un tocco di comodità e praticità alla vostra esperienza artistica.

CRELANDO®: un cavalletto regolabile per le tue esigenze

Il cavalletto CRELANDO®, oltre ad essere trasportabile, è notevole per la sua flessibilità. Con un’altezza regolabile in continuo da 105 a 150 cm e piedi telescopici regolabili da 44,5 a 115 cm, questo cavalletto si mostra estremamente adattabile alle vostre esigenze.

È possibile trasformarlo in un cavalletto da tavolo in pochissimo tempo, offrendo una versatilità ineguagliabile.

Inoltre, è adatto per tele fino a 80 cm di altezza, permettendovi di esprimere la vostra creatività senza limiti.

Un cavalletto conveniente e di qualità da Lidl

Disponibile da Lidl, il cavalletto in alluminio CRELANDO® è offerto a un prezzo molto conveniente di 14,99 €. Si tratta di un ottimo investimento per qualsiasi artista alla ricerca di un supporto di qualità ad un prezzo accessibile.

Offre un’esperienza artistica di qualità senza compromettere il vostro budget. Con la sua pratica borsa da trasporto inclusa nel prezzo, garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il prezzo molto basso rende questo prodotto accessibile a tutti gli artisti.

Nonostante il prezzo conveniente, il cavalletto non compromette la qualità, garantendo un’esperienza artistica di alto livello.

In conclusione

Riassumendo, il cavalletto pieghevole in alluminio CRELANDO®, disponibile da Lidl al prezzo di 14,99 €, è uno strumento di scelta per qualsiasi artista in movimento. Leggero, compatto, regolabile e accompagnato dalla sua borsa da trasporto, offre grande flessibilità a un prezzo conveniente.

