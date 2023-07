Caos da Lidl con la sdraio che si trasforma in poltrona!

Nel suo catalogo, Lidl ha proposto una fantastica sdraio che si trasforma in poltrona in un attimo!

Mentre l’estate è già qui da diverse settimane, molte persone cercano i prodotti perfetti per godersi questo periodo. Da parte sua, Lidl propone i migliori prodotti possibili.

Il prodotto perfetto per l’estate

In questo periodo dell’anno, molte persone non esitano a godersi la spiaggia, le passeggiate notturne e le giornate in piscina. È quindi importante essere ben preparati per godere appieno di questi momenti.

Lidl ha deciso di mettere in vendita il miglior prodotto dell’estate. Nell’ambito della sezione giardino che compone il completo e ampio catalogo di Lidl, troverete articoli come una sdraio da spiaggia gonfiabile.

Grazie a quest’ultima, le giornate molto calde non saranno un problema, ovunque vi troviate. Infatti, questa sdraio può accompagnarvi ovunque, anche quando entrerete in acqua.

Infatti, si tratta di un prodotto perfettamente adatto all’acqua. È un prodotto resistente che diventerà sicuramente il vostro alleato preferito per godervi i vostri piani all’aria aperta durante tutto l’estate.

Sappiate che questa famosa sdraio ha tutto per piacere. Dispone di un bracciolo e di un poggiatesta che vi permetteranno di sdraiarvi o sedervi, a seconda delle vostre esigenze in ogni momento. E tutto ciò in maniera il più confortevole possibile.

La sdraio Lidl ha tutto per piacere

Inoltre, potete godere di questo alto grado di comfort anche quando volete entrare in acqua. Non dovrete nemmeno preoccuparvi se affonderete o meno.

Non è mai stato così facile raggiungere l’abbronzatura che avete sempre sognato. Questo articolo Lidl, per la sua parte, vi offre la possibilità di dimenticare le alte temperature mentre vi sdraiate al sole.

Ciò è principalmente dovuto al fatto che potete entrare in acqua con essa. E così, rimanere sempre a contatto con l’acqua. Di conseguenza, ciò impedirà al sole di bruciarvi e darvi filo da torcere durante tutto questo periodo di caldo intenso.

Allo stesso modo, la sdraio Lidl dispone di quattro camere d’aria con valvole di sicurezza per evitare che si sgonfi e di un volume ridotto. Di conseguenza, potete riporla senza occupare molto spazio, prima di gonfiarla o dopo averla sgonfiata.

Questa sdraio può sopportare un carico massimo di 80 kg. Misura circa 170 x 80 x 59 cm. Quando diventa una poltrona, misura solo circa 80 x 80 x 85 cm. Il suo peso è di 1,46 kg.

Un prezzo molto conveniente

Grazie al suo peso ridotto, potrete quindi trasportare questa sdraio Lidl ovunque desideriate. Inoltre, non avrete problemi a trasformarla in poltrona grazie alla sua leggerezza.

Se desiderate godervi la vostra estate, non c’è dubbio che si tratti del prodotto perfetto. Inoltre, non riuscirete più a farne a meno. È una sdraio che ha tutto per piacere.

E inoltre, il suo prezzo è anche molto abbordabile. Infatti, dovrete spendere solo 14,99 euro per poter usufruire di questa sdraio. A questo prezzo, diversi membri della vostra famiglia potranno avere la propria sdraio gonfiabile.

Se desiderate acquistarla, potrete trovarla sul sito internet di Lidl!

4.5/5 - (4 votes)