Caos da Lidl con il suo gelato proteico perfetto per tutti gli sportivi golosi!

Per deliziarsi senza prendere peso quest’estate, Lidl presenta il suo gelato “senza sensi di colpa” a basso contenuto di zucchero e arricchito di proteine!

In queste forti calure, rinfrescatevi con questo gelato di Lidl che vi stupirà. Basso contenuto di zucchero, ma ricco di proteine per aumentare la massa muscolare mentre ci si delizia!

Lidl presenta le sue nuove offerte per i clienti

La stagione procede alla grande con il discount che colpisce duro. È il momento giusto per passare da Lidl e approfittare al massimo delle migliori offerte che il marchio offre.

I budget limitati sono invitati ancora questo mese a fare affari pazzeschi. Come questo barbecue sferico per fare le migliori grigliate a meno di 45 €.

L’estate è spesso sinonimo di vacanze. Ma per riuscire in esse, bisogna pianificare tutto. Partire in giro non è improvvisazione! Per avere successo nelle vostre vacanze, fatevi aiutare da Lidl.

Ad esempio, non andate in spiaggia senza questi comodi sandali per camminare sulla sabbia. Se trascorrete le vostre ferie a casa, Lidl ha anche tutto ciò che serve per realizzare i vostri progetti.

Avete voglia di godervi il vostro giardino? Il discount vi propone i suoi migliori articoli per prendervene cura. Per i vostri spazi esterni, il marchio presenta ad esempio questa bellissima lampada da piantare nel terreno per illuminare il vostro prato la sera.

Funziona ad energia solare e quindi non vi costa un centesimo in termini di energia! È un piano perfetto sia per il pianeta che per la vostra bolletta elettrica.

Con l’attuale aumento delle temperature, Lidl ha anche tutto il necessario per rinfrescarvi. A casa vostra, ad esempio, potete installare questo climatizzatore performante che risponde anche agli ordini degli assistenti vocali.

La freschezza si fa spazio anche nel vostro congelatore quest’estate con il marchio. Oltre alla sua offerta di gelati XXL, Lidl vi invita a scoprire il suo vasetto di gelato proteico che vi permette di deliziarvi senza (troppo) sensi di colpa per la vostra linea…

Un gelato a basso contenuto di zucchero

Questo gelato a basso contenuto di zucchero si declina in diverse varianti di gusto e vi sorprenderà piacevolmente. È il benvenuto per rinfrescare la vostra estate senza farvi ingrassare!

Perché questo gelato alla crema ha anche l’ottima idea di essere arricchito di proteine. E sono proprio queste proteine che favoriscono l’aumento della massa muscolare.

Trovate questi vasetti nel reparto surgelati del vostro supermercato già da questi giorni. A seconda delle vostre preferenze, potrete scegliere tra tre gusti.

Cookie & cream, caramello salato o cioccolato cremoso… Scegliete quale vi fa sciogliere di piacere, o magari tutte e tre! Dopotutto, perché fare una scelta così difficile?

Questo gelato “buona coscienza” vi apporterà solo 295 kcal/coppetta. Quindi potete mangiarlo senza sensi di colpa, se mantenete un’alimentazione sana e non esitate a muovervi!

In estate, i gelati, i sorbetti e altri graniti sono più che richiesti per aiutarci a sopportare il caldo. E poi, ammettiamolo, sono così deliziosi, perché privarsene?

Con questo gelato da trovare da Lidl, è ancora una gioia in più per le vostre papille gustative che non aspetta altro che entrare nel vostro congelatore! E tutto questo per meno di 4 € il vasetto da 100 g.

4.2/5 - (4 votes)