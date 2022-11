Caos da Aldi con il richiamo obbligatorio di questo prodotto che molti hanno acquistato per casa.

La catena di Supermercati Aldi ha annunciato il richiamo obbligatorio di un prodotto che molti clienti avevano acquistato per uso domestico.Questo ha sicuramente provocato la rabbia di questi clienti, che dovranno restituire il prodotto in questione per ottenere il rimborso del loro investimento. Un ritiro annunciato attraverso un comunicato in cui si forniscono dettagli non solo sul prodotto, ma anche sul motivo per cui si è dovuto ritirarlo.

Aldi richiama uno dei suoi prodotti più venduti

Il prodotto è stato ritirato da tutti i supermercati. Aldi è stato il lampada da lavoro 6000 LUMEN e la ragione addotta dai supermercati è che sembra “non soddisfa i loro standard di qualità“senza fornire ulteriori dettagli, quindi non sappiamo davvero quale sia il motivo del richiamo, motivo per cui molti dei loro clienti che hanno acquistato questa lampada sono molto arrabbiati”.

Dall’organizzazione Consumatori in azione hanno contattato Aldi per chiedere maggiori informazioni sul richiamo di questo prodotto, ma la risposta è stata la stessa della dichiarazione dei supermercati sul loro sito web: “Le lampade da lavoro richiamate avevano tre pannelli regolabili per dirigere la luce dove era necessaria, e la luce era diretta dove era necessaria. Sono stati venduti a un prezzo di circa 20 euro.. I pannelli sono stati venduti in due colori, ma il codice EAN interessato è lo stesso per entrambi. L’azienda chiede a tutti i suoi clienti, se hanno acquistato questa lampada, di restituirla al supermercato per ottenere un rimborso. Il codice EAN della lampada interessata è 2004060037875. e in precedenza era stato richiamato in altri Paesi in cui Aldi è presente, come la Germania, suo Paese d’origine. In questi casi è stato indicato il motivo (rischio di scosse elettriche), ma non si sa se sia la stessa causa del richiamo delle lampade qui in Spagna. sito web, forniscono il numero di telefono gratuito 900 902 466 o possiamo anche scrivergli un e-mail a [email protected]Recentemente Aldi era già salito agli onori della cronaca per un altro richiamo di prodotti, in questo caso il gelato Chupy Fresh.al gusto di fragola e limone e al gusto di cola, fragola e vaniglia a causa della possibile presenza di pezzi di bastoncino.