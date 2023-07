Caos al Carrefour per il miglior prodotto per dormire bene in campeggio o sotto le stelle!

Caos al Carrefour per il miglior prodotto per dormire bene in campeggio...

Nel suo catalogo, Carrefour ha messo in vendita diversi prodotti perfetti se si desidera dormire sotto le stelle quest’estate!

L’estate è finalmente arrivata in Francia diversi giorni fa. L’occasione per molte persone di godersi fughe in spiaggia o in montagna. Tuttavia, è importante preparare bene il viaggio. Carrefour lo sa bene.

Il materasso perfetto per il campeggio di Carrefour

Se desideri campeggiare in spiaggia o in montagna quest’estate, è necessario avere i migliori prodotti possibili. E diciamolo chiaramente, è indispensabile avere un buon materasso gonfiabile per passare una buona notte.

D’altra parte, Carrefour ha deciso di proporre diversi modelli più confortevoli l’uno dell’altro per goderti il ​​tuo campeggio. L’azienda ha messo in vendita un letto gonfiabile matrimoniale in velluto.

Si tratta di un materasso spazioso e confortevole da portare ovunque. Ha un sistema gonfiabile e una superficie flocked ergonomica. Ha una forma rettangolare con misure corrispondenti a 191 x 137 x 22 cm.

Puoi usarlo sia all’interno che all’esterno, il che lo rende utile per il campeggio e come integrazione a una tenda. È composto al 100% da PVC e viene fornito con una valvola che facilita l’inflazione e lo sgonfiaggio.

Inoltre, il prodotto di Carrefour ha la capacità di ospitare 2 persone. Si gonfia manualmente. Inoltre, va notato che la parte superiore è leggermente più alta per servire come appoggio confortevole per la testa. Di colore bianco/nero, costa 23,00 euro anziché 27,95 euro.

Altri prodotti per passare delle buone notti

Carrefour ha messo in vendita anche un materasso gonfiabile matrimoniale e ad alta resistenza. È adatto per 2 persone. E ha le seguenti dimensioni: 191 cm di lunghezza, 137 cm di larghezza e 25 cm di altezza.

Si gonfia manualmente o elettricamente e supporta un peso massimo di 272 chilogrammi. Puoi usarlo all’interno di casa o nei campeggi. Inoltre, è realizzato con una superficie floccata dal tatto morbido e con effetto costolato.

Rimane molto resistente e gli permette anche di resistere all’acqua. Questo materasso Carrefour ha anche una struttura interna realizzata con fibre di poliestere. Ciò favorisce la stabilità e conferisce corpo fermezza e comfort.

Viene fornito con una valvola a doppia funzione per facilitare l’inflazione e lo sgonfiaggio del prodotto. È un processo che dura 5 minuti. È di colore blu scuro e ha un prezzo che varia tra 24,32 euro.

Carrefour ha anche proposto un letto pneumatico. Si tratta di un materasso gonfiabile con una copertura superiore in materiale floccato. E una finitura con texture a coste che permette una maggiore stabilità per sostenere il corpo.

Notti sotto le stelle

È composto anche da poliestere, PVC e fibra di viscosa. Inoltre, grazie a una tecnica antimicrobica Ultra-Fresh, questo famoso materasso previene la comparsa di muffe.

Viene fornito con una valvola di riempimento integrata e una pompa 220-40V AC, si gonfia in meno di 5 minuti. In un altro contesto, è un prodotto adatto per 2 persone. E supporta un peso massimo di 300 kg.

Con la sua taglia Queen, ha quindi le seguenti dimensioni: 203 cm di lunghezza, 152 cm di larghezza e 46 cm di altezza. P

