Il cancro della lingua è una forma di cancro che si sviluppa nella regione linguale, inclusa nei tumori del cavo orale. Ogni anno in Francia vengono diagnosticati tra i 2000 e i 3000 nuovi casi, con un pronostico che dipende in gran parte da una diagnosi precoce. Questo articolo dettaglia i rischi e le opzioni di trattamento per il cancro della lingua.

Che cos’è il cancro della lingua ?

Caratteristiche generali

Il cancro della lingua appartiene al gruppo dei tumori del cavo orale. Si sviluppa principalmente nei tessuti della lingua ed è distinto in due tipi principali:

Cancro della lingua buccale : colpisce i due terzi anteriori, rappresentando circa l’85% dei casi.

Cancro della lingua orofaringea : riguarda il terzo posteriore, più difficile da diagnosticare.

Dati demografici

L’età media alla diagnosi è di 55 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Circa 1.800 uomini vengono diagnosticati ogni anno rispetto a 200 donne.

Ora esaminiamo più da vicino i fattori di rischio associati a questa malattia.

Fattori di rischio del cancro della lingua

Fumo e alcool

I principali fattori di rischio del cancro della lingua includono il fumo e l’alcool. Il consumo regolare di tabacco aumenta in modo significativo il rischio, e l’abuso di alcool, specialmente se combinato con il fumo, esacerba ulteriormente questo rischio.

Igiene orale e HPV

Anche una cattiva igiene orale può contribuire alla formazione di lesioni precancerose. Inoltre, l’infezione da papillomavirus umano (HPV) è sempre più riconosciuta come un fattore di rischio per il cancro della lingua.

Dieta Squilibrata

Una dieta squilibrata potrebbe anche essere un fattore contributivo.

Prima di capire come trattare questa malattia, dobbiamo imparare a riconoscerne i sintomi.

Come riconoscere i sintomi del cancro della lingua ?

I segnali d’allarme

I segni d’allarme del cancro della lingua possono includere:

Placche persistenti in bocca.

Macchie rosse o bianche sulla lingua (leucoplachia).

Dolore localizzato, soprattutto durante la deglutizione.

Sensazione di corpo estraneo o nodulo sulla lingua.

Gonfiore dei linfonodi cervicali.

Difficoltà a masticare o parlare.

Dopo aver identificato i sintomi, si passa alla fase di diagnosi.

Diagnosi e fasi cruciali per il cancro della lingua

Esame clinico

La diagnosi di cancro della lingua inizia generalmente con un esame clinico, durante il quale il medico ispeziona la cavità orale.

Biopsia

In caso di sospetto, viene effettuata una biopsia, ovvero un prelievo di un campione di tessuto per l’analisi al microscopio.

Imaging medica

L’estensione della malattia può essere valutata attraverso tecniche di imaging medicale come la risonanza magnetica (MRI), la tomografia computerizzata (TC) o le radiografie.

Una volta fatto questo, è possibile esplorare diverse opzioni di trattamento.

Le opzioni di trattamento per il cancro della lingua

Chirurgia

L’asportazione chirurgica del tumore è spesso il primo passo, se possibile. La chirurgia può essere seguita da radio e chemioterapia per eliminare eventuali cellule tumorali residue.

Radio terapia e Chemioterapia

La radioterapia e la chemioterapia, utilizzate singolarmente o in combinazione, possono rappresentare altre opzioni terapeutiche. L’obiettivo è distruggere le cellule tumorali, ridurre le dimensioni del tumore o alleviare i sintomi.

Immunoterapia

Un approccio relativamente recente è l’immunoterapia, che sfrutta il sistema immunitario del paziente per combattere il cancro.

Il cancro della lingua rappresenta una patologia seria, ma con tassi di sopravvivenza incoraggianti in caso di diagnosi precoce. La sensibilizzazione ai sintomi, l’adozione di uno stile di vita sano per limitare i fattori di rischio, e un’attenzione particolare alla diagnosi e al trattamento sono essenziali per migliorare le prospettive dei pazienti. Si raccomanda anche di consultare un medico specialista per un secondo parere, al fine di prendere decisioni informate riguardo al trattamento.

