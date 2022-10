Can Ruti indaga il rapporto tra covid e ciclo mestruale

Ospedale Trias e fratelli Pujol promuove uno studio per cercare di determinare se esiste una relazione tra i covid persistente e la comparsa di alterazioni nel ciclo mestruale Da donna. Lo studio consister√† nel confrontare i sintomi di pazienti con covid persistente che riportano queste alterazioni nell’arco di due anni con altre donne con profili simili e che non soffrono della malattia.

“Vogliamo determinare se esiste davvero una sintomatologia ginecologica nel contesto del covid persistente o se √® casuale”, afferma il direttore clinico di ginecologia e ostetricia presso il ICS nella regione metropolitana settentrionale, Sergio Martinez. Da Can Ruti rivendicano cos√¨ l’eliminazione dei discriminazione di genere nella ricerca sulle malattie emergenti.

Il dottor Mart√≠nez ammette che molte volte non vengono presi in considerazione nello studio delle malattie sintomi che possono comparire solo nelle donne e non negli uomini, o viceversa. Questo studio, sostiene, √® la prova dell’impegno di Can Ruti per sradicare queste differenze nel campo della ricerca clinica.

Allo stesso modo, il gruppo delle persone colpite da covid persistente sottolinea l’importanza di poter descrivere le alterazioni della salute sessuale e riproduttiva delle donne legate alla malattia e aprire le porte alla creazione di protocolli specifici di attenzione. Il progetto, battezzato con il nome ‘Sagebrush‘, √® guidato dal La dottoressa Julia Mitjans dall’ospedale Can Ruti.