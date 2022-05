Campioni di Europa Conference League: come Jose Mourinho ha trovato la casa perfetta all’AS Roma per ringiovanire la carriera

L’AS Roma ha vinto il titolo di UEFA Conference League mercoledì contro il Feyenoord grazie a Nicolò Zaniolo, autore dell’unico gol nella finale inaugurale della partita. Subito dopo il fischio finale, i tifosi dell’AS Roma di tutto il mondo hanno iniziato a festeggiare come non avevano quasi mai fatto prima. Questo perché questo è stato il loro primo grande trofeo europeo in oltre 60 anni e il loro primo trofeo dalla Coppa Italia 2008.

L’unico recente evento comparabile è stato lo scudetto vinto nel 2001, quando l’AS Roma ha sconfitto il Parma il 17 giugno aggiudicandosi il titolo di Serie A. Da allora i giallorossi sono riusciti a vincere un paio di Coppe Italia, l’ultima arrivata nel 2008 come accennato in precedenza, e due Supercoppe Italiane. Questo è tutto. Inoltre, non sono riusciti a vincere una competizione UEFA dopo aver raggiunto due finali. Nella Champions League 1984 sono stati scarsi, perdendo in finale contro il Liverpool e per 2-1 nella finale di Coppa UEFA 1991 contro i rivali di Serie A dell’Inter.

Il Gruppo Friedkin, proprietario dell’AS Roma dall’estate 2020 dopo essere subentrato all’investitore americano James Pallotta, lo scorso anno ha deciso di nominare a sorpresa Jose Mourinho. Con Mourinho alla guida, il gruppo americano guidato dall’imprenditore miliardario Dan Friedkin, ha voluto dare una spinta al progetto AS Roma. Il club aveva bisogno di vincere trofei per riportarli alla rilevanza. Ecco perché lo Special One è stato richiamato nel calcio italiano 10 anni dopo l’incredibile tripletta con l’Inter, che prima di mercoledì era l’ultima volta che una squadra italiana ha vinto una competizione UEFA.

Da quando è stato presentato come il nuovo allenatore del club, i tifosi della Roma sono impazziti per Mourinho. Era l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Perché i tifosi della Roma sono dei sognatori. Non hanno avuto molto da festeggiare negli ultimi decenni e avevano bisogno di un leader in cui credere, qualcuno che aiutasse a realizzare i loro sogni.

Per Mourinho era evidente che la Roma fosse il luogo perfetto per rilanciare la sua carriera da allenatore dopo un periodo deludente al Tottenham, l’unico club in cui non è riuscito a vincere un trofeo. Un piano a lungo termine è stato messo in campo dai giallorossi, motivo per cui Mourinho è sempre stato attento a mantenere basse le ambizioni con i tifosi.

Sapeva che non avrebbero potuto competere con i massimi club italiani all’inizio del suo regno a Roma. Tuttavia, la puntata inaugurale dell’Europa Conference League era il luogo perfetto in cui la sua eredità di vincitore poteva continuare a prosperare. Nonostante due sconfitte scioccanti contro Bodø/Glimt (compreso un 6-1 in trasferta il 21 ottobre), il viaggio dell’AS Roma nella competizione UEFA di terza divisione è stato più che positivo, e si è concluso con la vittoria finale a Tirana, la capitale dell’Albania .

Mourinho ha un record immacolato nelle competizioni UEFA: è un perfetto 5 su 5 nelle finali allenate. I riconoscimenti includono l’Europa League con il Porto nel 2003 e il Manchester United nel 2017, la Champions League con il Porto nel 2004 e l’Inter nel 2010, e ora la Conference League con l’AS Roma. È stato l’ultimo allenatore a vincere un trofeo continentale con un club italiano nel 2010 e, come ha voluto il destino, è stato il primo a superare finalmente la siccità vincendo con l’AS Roma. E ora fa sognare di più i tifosi giallorossi.

Mercoledì, oltre alla comitiva itinerante al Tirana, all’interno dello Stadio Olimpico di Roma erano circa 50mila i tifosi che hanno assistito alla partita, innescati da ogni colpo di scena in quei 90 minuti. Giovedì c’erano circa 500.000 chiassosi tifosi in bilico per le strade di Roma per festeggiare con la squadra.

Lo stesso Mourinho ha visto le sue emozioni avere la meglio su di lui mentre versava lacrime di gioia e chiamava questo trofeo speciale. È perché molti pensavano che lo Special One fosse oltre il suo apice e ha perso il suo tocco vincente. Ma in qualche modo è riuscito a conquistare il cuore dei giallorossi a Roma. Potrebbe non essere lo stesso Special One che la maggior parte degli italiani ammirava 10 anni fa e ha avuto alcuni alti e bassi lungo la strada, ma alla fine sembra che abbia trovato una casa a lungo termine a Roma. E se sei amato dai tifosi dell’AS Roma, non hai bisogno di nient’altro nella tua vita, basta chiedere alla leggenda del club Francesco Totti che ha trascorso tutta la sua carriera lì ed è stato consacrato “L’Ottavo Re di Roma” per aver portato così tanta gioia a la capitale.