Cammina sulle nuvole con le Skechers senza lacci di Decathlon, l’esperienza di comfort che cambierà la tua vita!

Nel corso dell’anno, gli stili e i vestiti cambiano per adattarsi alla stagione in cui ci troviamo. A meno di un mese dall’arrivo dell’estate nel nostro paese, la maggior parte dei marchi ha iniziato a cambiare i loro cataloghi per l’imminente aumento delle temperature. Un cambiamento che riguarda anche i nostri piedi, e che grazie a Skechers e a Decathlon ora possiamo trovare la scarpa ideale per l’estate.

Il gigante francese sa della fama e del riconoscimento che ha Skechers in tutto il mondo. Il marchio statunitense di solito non delude, poiché tutti i suoi modelli sono progettati per essere utili in qualche tipo di situazione. Per ragioni come queste e molte altre, Decathlon ha a un prezzo scandaloso questa scarpa leggera del marchio americano con cui ogni donna sentirà una sensazione di cotone quando cammina.

Decathlon punta sulla comodità di Skechers

Con la sua sesta generazione della linea di successo GOwalk, l’azienda americana ha portato il comfort a un livello superiore. La GOwalk 6- Clear Virtue è stata progettata per offrire una sensazione simile a quella di camminare sulle nuvole, grazie alla sua intersuola Ultra GO, che offre un’ammortizzazione leggera e reattiva ad ogni passo. Questa tecnologia garantisce un’assorbimento degli urti ottimale, riduce la fatica e migliora l’esperienza di camminare per lunghi periodi di tempo.

La parte superiore delle GOwalk 6- Clear Virtue è realizzata con un tessuto di ingegneria atletica con bordo termofuso sul collo che offre una sensazione di leggerezza indescrivibile e mantiene i piedi freschi in ogni momento. La scarpa ha anche un collo imbottito e una lingua morbida per una maggiore comodità intorno alla caviglia.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, la Skechers GOwalk 6- Clear Virtue si contraddistingue anche per il suo comfort imbattibile. Per raggiungerlo, queste scarpe hanno una soletta traspirante Air-Cooled Goga Mat che si adatta al contorno del piede e fornisce un’ammortizzazione morbida ad ogni passo. Per rafforzare ulteriormente questa caratteristica, dispone anche di uno strato di soletta in schiuma Ortholite Comfort che aggiunge ammortizzazione a lungo termine e traspirabilità di alto livello con il 5% di contenuto di gomma riciclata.

Una scarpa con una camminata morbida e di cotone: GOwalk 6- Clear Virtue

D’altra parte, la suola della GOwalk 6- Clear Virtue presenta un design a trazione a doppia densità, che offre una presa eccellente su diverse superfici. Che si tratti di pavimentazione, sentieri o palestre, queste scarpe offrono una presa affidabile che offre stabilità e sicurezza in ogni movimento.

Dal punto di vista stilistico, questo modello di Gowalk 6 di Skechers presenta un design per camminare pull-on, con cui offre morbidezza e leggerezza ad ogni passo. Sebbene questo modello di scarpa sia disponibile in quattro colori, solo quello grigio è scontato del 20% su Decathlon. Uno sconto che rende questa scarpa più economica che mai, perché potrai averla a un prezzo di 71,95 euro attraverso il sito web ufficiale dell’azienda francese.

Alternative alle scarpe senza lacci per l’estate

Se cercate un’alternativa alle scarpe senza lacci per l’estate, potete considerare le seguenti opzioni:

Scarpe di tela: un classico che non passa mai di moda e che potete trovare in marchi come Converse o Vans.

e che potete trovare in marchi come Converse o Vans. Scarpe con suola di corda: perfette se cercate uno stile rustico che completi il vostro look fresco.

Scarpe da corsa: realizzate con tessuti leggeri e porosi che favoriscono la traspirazione, come quelle di Nike o Adidas.

che favoriscono la traspirazione, come quelle di Nike o Adidas. Scarpe senza lacci: un’opzione attraente che si abbina bene con tutto e che è ideale per la stagione calda.