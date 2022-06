Cambiare la forma della puntura potrebbe ridurre l’affaticamento del vaccino covid

I vaccini contro il covid-19 basati sulla tecnologia dell’RNA messaggero possono avere l’affaticamento come effetto collaterale, anche se uno studio sui topi suggerisce che cambiare il la somministrazione per iniezione intramuscolare o sottocutanea potrebbe aiutare a ridurre questo problema.

Lo indica una ricerca guidata da Ayesa Syenina, della Duke-Nus Medical School di Singapore, in cui vengono analizzati anche campioni di sangue di persone vaccinate per identificare le caratteristiche molecolari legate a una maggiore probabilità di affaticamento dopo la puntura.

Lo studio pubblicato da PLOS Biology suggerisce che potrebbe cambiare la strategia di iniezione del vaccino alleviare questi effetti negativisecondo prove effettuate con topi a cui è stata somministrata la preparazione Pfizer-BioNTech.

Un gruppo di roditori ha ricevuto il vaccino per via intramuscolare, l’attuale metodo per le persone, e l’altro è stato iniettato nel tessuto appena sotto la pelle.

Dopo l’iniezione, il team ha scoperto che quelli a cui è stato somministrato il preparato per via sottocutanea hanno mostrato risposte del sistema immunitario coerenti con una minore probabilità di effetti avversi come l’affaticamento.

Gli autori hanno notato che questo cambiamento nella strategia di vaccinazione “non sembrava compromettere” gli effetti protettivi del vaccino.

La loro ricerca ha coinvolto anche 175 operatori sanitari vaccinati con Pfizer che hanno fornito campioni di sangue per scattare un’istantanea dell’espressione genica di ciascuno di essi, ovvero quali geni vengono attivati ​​o disattivati.

L’analisi ha rivelato che ils Le persone che hanno sperimentato un affaticamento moderatamente grave dopo la vaccinazione avevano maggiori probabilità di farlo per avere un’espressione di base più elevata dei geni correlati all’attività dei linfociti T e delle cellule natural killer, che sono due tipi cellulari chiave nel sistema immunitario.

Gli autori hanno ritenuto che siano necessarie ulteriori ricerche per sviluppare questi risultati ed esplorare il loro significato clinico, sebbene essi già aggiungano alla comprensione della fatica post-vaccinazione e offrano una potenziale strategia per ridurne la probabilità.

Lo studio fornisce anche un “primo sguardo” alle basi molecolari di un effetto collaterale che molti hanno sperimentato, la stanchezza.

Uno degli autori dello studio, Eng Eong Ooi, sperava che questi risultati avrebbero indotto ulteriori studi “per comprendere appieno i meccanismi alla base degli effetti collaterali associati al vaccino e contribuire collettivamente allo sviluppo di vaccini ancora più tollerabili”.