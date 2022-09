Cambiamenti nel modo di restituire i vestiti a Zara

Zara evolve verso un nuovo concetto di I negozi. Il marchio contribuisce per il 70% al reddito del gruppo Inditex. Grazie al suo successo, il multinazionale galiziana continua con il vento strategia per aprire negoziammiraglia‘. Cioè, stabilimenti distintivo. Hanno tutti uno scopo: hanno più spazio di archiviazione magazzino per rispondere al forte richiesta del acquisti online. Pertanto, c’è di meno vestiario intuizione. Inoltre, da metà agosto chiede ai clienti di avere un ruolo attivo nel processo di acquisto: devono restituire i capi provati nel appendiabiti, proprio come l’hanno catturato. È finito quello di restituirli aggrovigliati e a testa in giù, oltre a lasciare lo spogliatoio pieno di grucce.

Nel 2018 Inditex ha lanciato un “piano generale miglioramento del spazio commerciale” che ha portato all’apertura di flagship store in Barcellona, Madrid, Bilbao Y Valenzano. Inoltre, sono già proiettati inaugurazioni in altri grandi città di Spagna. Si combinano tutti tradizione insieme a tecnologia per offrire al cliente un migliore esperienza di acquisto.

Richiesta all’ingresso del tester

I consumatori che vanno al ‘fiore all’occhiello’ trovano spazi di più diafano Y organizzatosenza vestiti asini pieno fino all’orlo o indumenti ammucchiati dal contatori. Quel caos è stato relegato al sconti. Gli impiegati si affrettano a riordinare gli articoli che i consumatori guardano, toccano e raccolgono. Tuttavia, ora hanno un po’ più di aiuto.

Nel ‘fiore all’occhiello’ di Barcellonain particolare in quelli di cammino di grazia insieme a Gran Via Y Piazza catalana, i lavoratori cercano di cambiare il comportamento dei clienti. “Quando te ne vai, restituisci gli indumenti stesi sulle grucce, per favore”, ripeteva un impiegato giovedì 18 agosto pomeriggio a ciascuna delle persone che assistevano e cedevano al coda. L’ho fatto nel idioma ciò era necessario, poiché in questi due stabilimenti c’è più turisti che gente del posto.

Nuove “abitudini”

la maggior parte dei clienti hanno adempiuto. In caso contrario, i dipendenti hanno insistito. Lo hanno ricordato nuovo ‘abitudine‘ in due modi: da un lato, se i consumatori lasciavano le grucce all’interno dello spogliatoio quando uscivano, avevano il compito di ricordare loro che dovevano prenderle. Se invece arrivavano in zona resi senza aver riordinato i capi, li aiutavano a farlo per non congestionare lo spazio.

A quel punto, dietro il bancone, un altro operaio si occupava di mettere i panni con una gruccia su un asino, toccando appena nulla, e di piegare quelli che arrivavano senza una gruccia. Ci sono stati rari casi in cui gli utenti hanno ignorato il indicazioni. In quei momenti non c’era dramma, solo accettazione, ma con la premessa di fare del comportamento insolito un fatto quotidiano: restituire il vestiti in ordine.