Calo del petrolio trainato dalla previsione di una minore domanda di greggio

La volatilità continua a prevalere nei mercati del Petrolio. Gli investitori stanno scontando l’annuncio che La Libia fermerà alcune delle sue esportazioni di greggio e il riapertura delle fabbriche di Shanghai dopo la pausa causata dai massicci confinamenti della metropoli cinese, così come tagli alle previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Tutto questo, in mezzo possibili sanzioni europee sull”oro nero’.

Questo martedì, il grezzo Intermedio del Texas occidentale lascia oltre il 4% e il barile viene scambiato a 103,46 dollari, una battuta d’arresto simile a quella vissuta dal Brentil greggio di riferimento in Europa, scambiato a 108,22 dollari.

Come abbiamo spiegato, il FMI ha tagliato la sua stima di crescita per l’economia mondiale nel suo insieme fino al 3,6% dal precedente 4,4% del 2022 e fino al 3,6% dal 3,8% del 2023, rispetto alla precedente previsione di gennaio. La previsione di una minore crescita globale e di una minore domanda stanno lasciando il segno sul mercato.

In questo contesto, il Commissione Europea ha annunciato che sta lavorando all’embargo sulle importazioni russe di petrolio nell’ambito del sesto pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia e in risposta all’annuncio dell’offensiva di Mosca nel Donbas.

Si ricorda che il Presidente del Consiglio Europeo, Carlo Micheleha sollevato questo scenario alcuni giorni fa e quello il quinto pacchetto di sanzioniadottato all’inizio di aprile, includeva un embargo sulle importazioni russe di carbone, che ha colpito per la prima volta il settore energetico russo.

In questo modo, il governo francese ha sollecitato l’imposizione di un embargo sulle importazioni di petrolio dalla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, secondo il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire.

In un’intervista all’emittente radiofonica francese ‘Europe 1’, il capo delle finanze ha difeso che fermare le importazioni russe di petrolio è “più necessario che mai” visto l’annuncio dell’offensiva russa nel Donbas. “Qual è la prima fonte di cambio da diversi anni per il potere di Vladimir Putin? Non è il gas, è il petrolio”ha assicurato.

Nel 2021, la Russia ha fornito il 30% del petrolio greggio e il 15% dei derivati ​​del petrolio importati dall’UE.