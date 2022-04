Calma nelle borse? Tre motivi per cui la volatilità rimarrà “infuocata”

Gli investitori stanno capendo che la guerra in Ucraina non finirà presto e, a poco a poco, le cose si stanno “calmando” nelle azioni. Tuttavia, la volatilità continuerà a essere un elemento dominante negli indici. Almeno, questo è ciò che crede Bank of America (BofA), il che lo spiega lì Tre motivi principali per cui l’indice di volatilità VIX rimarrà al di sopra della sua media storica -il livello medio a lungo termine del VIX è 19,5-20-, con “rischi orientati al rialzo”.

1. In primo luogo, l’inflazione alta e persistente sta causando il Riserva Federale (Fed) dall’essere un soppressore della volatilità e una fonte di rendimento una fonte di volatilità e un soppressore di rendimenti. “Questo influenza negativamente le nostre prospettive per le azioni e quindi positivamente le nostre prospettive di volatilità”, commentano questi analisti.

2. Secondo, la volatilità obbligazionaria rimane la più stressata tra le principali classi di attività. Questo è importante, poiché i mercati più vicini alla fonte di stress tendono ad essere quelli che agiscono in modo più corretto. Inoltre, i dati dagli anni ’70 suggeriscono che quando la volatilità delle obbligazioni è elevata rispetto ad altre classi di attività (come lo è oggi), i rischi tendono ad essere maggiori.

3. In terzo luogo, la mancanza di venditori di convessità sta mantenendo il premio per il rischio incluso nel VIX persistentemente elevato (la ‘nuova normalità’ post-Covid). “Ci piace ancora accoppiare coperture che proteggono da una lenta flessione al ribasso delle azioni con coperture di fragilità efficienti che beneficiano invece di shock acuti e improvvisi”, commenta la Bank of America.

APPLICARE COPERTURA CONTRO LA VOLATILITÀ

Sia gli analisti di Bank of America che altri, come Vincent Mortier di Amundi, sottolineano che la volatilità delle azioni europee si è risvegliata a rischio di vittoria per Marine Le Pen al secondo turno del elezioni in Francia 24 aprile.

In questo senso Mortier sottolinea la “prudenza” di Amundi nei confronti delle azioni europee, favorendo le azioni statunitensi di alta qualità e il settore value.

“Ora non è il momento di aggiungere più rischi ai portafogli, ma di giocare a rotazioni all’interno dei mercati e applicare alcune coperture a breve termine contro la volatilità“, consiglia. “I mercati sembrano accontentarsi di una vittoria di Macron, anche se la probabilità di una vittoria non favorevole al mercato da parte di Le Pen non è trascurabile e dovrebbe essere considerata una copertura”, avverte.

Accanto ai mercati azionari, anche Amundi è cauto sull’euro per lo stesso motivo.

Anche la volatilità è favorita un calendario molto pesante di catalizzatori nelle prossime settimane, che include eventi legati alla guerra, alla stagione dei guadagni in Europa e agli incontri della Federal Reserve (Fed) e della Banca Centrale Europea (BCE). Tutto questo aggiunge tensione alle borse che non possono essere calme.