Calendario UEFA Champions League: sorteggio, fase a gironi, fase a eliminazione diretta, date finali e altro ancora

Il sorteggio e la fase a gironi della UEFA Champions League sono quasi arrivati ​​mentre la stagione europea sta lentamente entrando nel vivo. Il turno di qualificazione finale si svolgerà questa settimana e la prossima volta verranno decisi i sei posti finali della fase a gironi. Real Madrid sono i campioni in carica dopo la loro sorprendente vittoria Liverpoolmentre Manchester City, Barcellonail Bayern Monaco e altri grandi club sperano di finire la stagione al vertice del calcio europeo.

Ecco tutto quello che devi sapere:

Come guardare

Quando è il sorteggio della fase a gironi?

25 agosto alle 12 pm ET da Istanbul, Turchia.

Squadre qualificate

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

AC Milan

Bayern Monaco

PSG

Porto

Aiace

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Juve

Atletico Madrid

Siviglia

RB Lipsia

Tottenham

Borussia Dortmund

Red Bull Salisburgo

Shakhtar Donest

Inter Milan

Napoli

Lisbona sportiva

Bayer Leverkusen

Marsiglia

Club Brugge

celtico

Come funziona il sorteggio

Le squadre saranno suddivise in quattro fasce, con la fascia 1 composta dai campioni in carica dell’UCL, il Real Madrid, i vincitori in carica dell’Europa League, l’Eintracht Frankfurt e i campioni delle sei nazioni con il punteggio più alto che non si sono qualificate tramite una delle 2021 -22 titoli. I piatti rimanenti sono determinati dalla classifica dei coefficienti del club.

Giornate della fase a gironi

Giornata 1 : 6-7 settembre

: 6-7 settembre Giornata 2: 13-14 settembre

13-14 settembre Giornata 3: 4-5 ottobre

4-5 ottobre Giornata 4: 11-12 ottobre

11-12 ottobre 5a giornata: 25-26 ottobre

25-26 ottobre Giornata 6: 1-2 novembre

Programma della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Andate: 14-15 febbraio, 21-22 febbraio

Ritorno: 7-8 marzo, 14-15 marzo

Quarti di finale

Andate: 11-12 aprile

Ritorno: 18-19 aprile

Semifinali

Andate: 9-10 maggio

Ritorno: 16-17 maggio

Finale