Calendario, inizio, girone Coppa Italia 2022-23: come guardare ogni partita su Paramount+

La Coppa Italia torna questa settimana dopo i primi turni giocati durante l’estate. Mentre le migliori squadre di Serie A saranno impegnate a gennaio, è giunto il momento per alcuni club di Serie A di iniziare il loro cammino in Coppa dei Campioni. Puoi seguire tutta l’azione, comprese alcune partite in italiano, in diretta su Paramount+ per tutta la stagione.

Girone di Coppa Italia

Serie A



Secondo round

Tutte le volte USA/Est

Martedì 18 ottobre

Mercoledì 19 ottobre

Giovedì 20 ottobre

Programma

Ottavi di finale

Mercoledì 11 gennaio

Mercoledì 18 gennaio

Quarti di finale

Semifinali

Mercoledì 5 aprile

Mercoledì 26 aprile

Finale

Round completati

Turno preliminare

Sabato 30 luglio

Feralpi Salò 3, Alto Adige 1

domenica 31 luglio

Bari 3, Padova 0

Palermo 3, Reggiana 2

Modena 3, Catanzaro 1

Primo round

Venerdì 5 agosto

Cagliari 3, Perugia 2

Udinese 2, Feralpi Salò 1

Cittadella 3, Lecce 2

Sampdoria 1, Reggina 0

Sabato 6 agosto

Brescia 3, Pisa 1

Spezia 5, Como 1

SPAL 2, Empoli 1

Torino 3, Palermo 0

domenica 7 agosto

Ascoli 3, Venezia 2

Bari 4, Hellas Verona 1

Parma 2, Salernitana 0

Monza 3, Frosinone 2

Lunedì 8 agosto