Calendario e quote della UEFA Champions League 2022: come guardare, trasmettere in streaming le partite di Chelsea, PSG e Real Madrid del 5 ottobre

La fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23 proseguirà mercoledì 5 ottobre con diversi appuntamenti imperdibili. Un totale di otto partite sono in programma mercoledì per la UEFA Champions League 2022, tra cui RB Leipzig vs. Celtic (12:45 ET), Chelsea vs. AC Milan (15:00) e Benfica vs. PSG (15:00).

Le partite di mercoledì includono anche RB Salisburgo-Dinamo Zagabria (12:45), Manchester City-Copenhagen (15), Real Madrid-Shakhtar Donetsk (15:00), Siviglia-Borussia Dortmund (15:00) e Juventus-Maccabi Haifa (ore 15).

Calendario UEFA Champions League 2022, quote mercoledì 5 ottobre



12:45 ET

RB Lipsia (-180) contro Celtic (+460), pareggio (+340) Streaming live su Paramount+

Salisburgo (-145) contro Dinamo Zagabria (+380), Pareggio (+285) Streaming live su Paramount+

15:00 ET

Real Madrid (-600) contro Shakhtar Donetsk (+1500), pareggio (+650) Streaming live su Paramount+

Benfica (+320) vs PSG (-135), Pareggio (+320) Streaming live su Paramount+

Siviglia (+185) vs Dortmund (+140), pareggio (+250) Streaming live su Paramount+

Manchester City (-2500) contro Copenaghen (+4500), pareggio (+1300) Streaming live su Paramount+

Chelsea (-145) contro AC Milan (+390), Pareggio (+290) Streaming live su Paramount+

Juventus (-335) vs Maccabi Haifa (+950), Pareggio (+440) Diretta streaming su Paramount+

Calendario UEFA Champions League mercoledì 5 ottobre 2022.