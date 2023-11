Calendario dell’avvento Natale 2023: le 5 scelte migliori!

Ci avviciniamo a Natale 2023! Come sapete, la marcia di avvicinamento al Natale è contraddistinta dal calendario dell’avvento. Alcuni sono molto originali! Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Il calendario dell’avvento: ce n’è per tutti i gusti

Tra poche settimane sarà Natale! E il 1° dicembre dovrete aprire la prima casella del vostro calendario dell’avvento! Come sapete, questo calendario viene utilizzato per contare i giorni che mancano al Natale. E ce n’è per tutti i gusti.

Per coloro che non amano il cioccolato, alcuni calendari offrono piccoli regali. È il caso, ad esempio, del calendario di Kylie Jenner, che propone ogni giorno un prodotto di bellezza. Ma non è l’unico marchio a farlo.

Da Sephora, ad esempio, è possibile trovare un calendario dell’avvento con un trucco per ogni giorno. Una scelta pratica per tutte coloro che amano il make-up!

Ovviamente, se Lidl produce un calendario a meno di 30 euro, non è così ovunque. E dipende da cosa si mette dentro. È possibile trovarne alcuni, ad esempio con una birra diversa ogni giorno.

Il modello Beery Christmas comprende 24 birre artigianali a soli €59,90! Se la vostra dolce metà non ama il cioccolato, questa potrebbe essere una buona alternativa.

Natale: un calendario Lego

Ma non è tutto! Ad esempio, Ikea offre il calendario dell’avvento di Natale a meno di 10 euro! Un ottimo affare! In questo calendario, oltre al cioccolato, troverete anche un buono sconto per il negozio tra i 5 e i 300 euro!

Quindi potrebbe essere un buon affare. Per chi ha ancora un’anima da bambino, un calendario dell’avvento Lego è in uscita per le vacanze. Se siete fan della Marvel, amerete questo modello. Piacerà anche ai bambini che non amano il cioccolato.

Ogni giorno, una statuetta o un set della saga Guardiani della Galassia sarà a vostra disposizione. Il prezzo di questo calendario dell’avvento è di €22,90. Ma questo non è l’unico modello originale!

Se siete amanti del tè, troverete un calendario dell’avvento con una bustina di tè ogni giorno. Il prezzo? €8,79. Dunque, cosa sceglierete?

Non vi resta che scegliere il vostro calendario preferito. Ce n’è davvero per tutti i gusti

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!

