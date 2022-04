Calcio in TV: il Bayern potrebbe conquistare la Bundesliga nel Der Klassiker, nel derby del Merseyside, nella finale di Copa del Rey e altro ancora

È un fine settimana di partite decisive per la corsa al titolo poiché il Bayern Monaco può vincere il decimo titolo consecutivo di Bundesliga questo fine settimana. Yunus Musah e Valencia punteranno a vincere la Copa del Rey sul Real Betis mentre il derby del Merseyside si svolgerà anche ad Anfield. Preparati per un altro entusiasmante weekend di calcio end to end.

Ecco alcune partite da guardare questo fine settimana:

5. Real Betis contro Valencia

Data: Sabato 23 aprile | Tempo: 16:00 ET

Perché guardare: È strano entrare in una finale di Copa del Rey senza il Real Madrid o il Barcellona, ​​ma per entrambe queste squadre vincere sarebbe la ciliegina sulla torta della loro stagione. Il Real Betis è a quattro punti da un posto in Champions League, ma superare l’Atletico Madrid o il Siviglia sarà un compito arduo mentre il Valencia è impantanato a metà classifica durante una stagione deludente. Guardare per vedere se l’americano Yunus Musah può alzare il trofeo è una ragione sufficiente per i fan dell’USMNT, ma partite come questa sono il motivo per cui le coppe possono essere così importanti da dare alle squadre che non arrivano alla Champions League ogni anno una possibilità di gloria.

4. Lazio-Milan

Data: domenica 24 aprile | Tempo: 14:45 ET

Perché guardare: Un’altra settimana, un’altra puntata di chi vuole vincere lo scudetto. Il Milan è in testa, ma riuscirà a tenere a bada una Lazio imbattuta nelle ultime tre gare? Ciro Immobile sta aprendo la strada alla Scarpa d’Oro mentre Sergej Milinkovic-Savic ha suonato ovunque. Il Milan ha ruotato molto in questa stagione, ma avrà un duro lavoro da fare per inseguire questa vittoria in trasferta.

3. Arsenal contro Manchester United

Data: Sabato 23 aprile | Tempo: 7:30 ET

Perché guardare: La corsa per i primi quattro è serrata in Premier League poiché Arsenal e Spurs sono separati solo dalla differenza reti con il Manchester United appena dietro. Mentre lo United ha fatto un uovo contro il Liverpool, ogni partita significa così tanto con tre squadre separate da soli quattro punti. Mikel Arteta riporterà l’Arsenal alla gloria della Champions League o Ralf Rangnick può lasciare il Manchester United in un buon posto per l’arrivo di Erik ten Hag?

2. Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Data: Sabato 23 aprile | Tempo: 12:30 ET

Perché guardare: Rimangono solo quattro partite nella stagione della Bundesliga, Der Klassiker sabato potrebbe essere quando il Bayern Monaco si aggiudica il titolo di Bundesliga davanti ai tifosi di casa. Vincere quest’anno sarebbe la decima consecutiva, esibendo il dominio tedesco, ma potrebbe anche essere l’ultima partita nel derby di Erling Haaland con il Dortmund, quindi vorrà uscire con una nota alta invece di guardare il Bayern vincere il titolo.

1. Liverpool contro Everton

Data: domenica 24 aprile | Tempo: 11:30 ET

Perché guardare: Continuando con la follia del derby, il Liverpool potrebbe spingere l’Everton più vicino alla retrocessione nel derby del Merseyside, continuando anche le sue speranze con una carica di titolo. Dietro il Manchester City di un solo punto, la pressione è alta per rimanere perfetta, ma se l’Everton si rendesse conto della gravità della loro situazione, le cose potrebbero diventare interessanti.

