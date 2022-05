CaixaBank sale forte: il Piano Strategico “è ambizioso ma realizzabile”

Banca Caixa sale fortemente nel mercato azionario dopo aver presentato il suo Piano strategico fino al 2024che prevede a redditività superiore al 12% e generare 9.000 milioni di capitale fino al 2024oltre ad un Programma di riacquisto di azioni da 1,8 miliardi di euro. Queste le prime valutazioni degli analisti.

“Il piano di riacquisto di azioni è in linea con le nostre previsioni e è una rete di sicurezza per il preventivopoiché rappresenta il 10,0% del capitale e sarà eseguito in 12 mesi”, sottolineano Bankinter, che consiglia ‘Acquista’ valore, con un prezzo obiettivo di 3,60€ per azione.

“Il piano strategico è ambizioso“, aggiungono, poiché prevede un rapporto di redditività RoTE del 12,0%, rispetto al 9,1% del primo trimestre, “ma sembra realizzabile in un contesto di tassi di interesse in aumento“.

Inoltre, commentano che “il piano è imperniato sul aumento delle entrate (+7,0% annuo), il Controllo dei costi (indice di efficienza della qualità del credito (default

A suo avviso, “questo ultimo punto è probabilmente il più difficile da ottenereperché l’attuale tasso di insolvenza è del 3,5% e il CdR è a livelli storicamente bassi (0,23% nel primo trimestre)”.

Inoltre, indicano che “il Il coefficiente di capitale CET1 target è ragionevole (11%/12%) con a pay out >50% per il pagamento dei dividendi (contro il 50%-60% di oggi)”.

Infine, lo sottolineanoaspira a generare capitale in eccesso (2022-2024), distribuibile agli azionisti di 9 miliardi di europari al 38,6% dell’attuale capitalizzazione di mercato”. In conclusione, affermano che “la nostra prima impressione sul piano è positivo e ribadiamo la nostra raccomandazione di acquisto“.

Dal canto loro, gli esperti di Renta 4 affermano che “gli obiettivi fissati sono abbastanza in linea con quanto previsto” e si evidenziano come positivi”crescita dei ricavi prevista nel piano, supportata dal contesto tariffario“.