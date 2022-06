CaixaBank cerca tra 230 e 275 milioni con la vendita della sua sede a Madrid

Banca Caixa cerca di metterti in mezzo 230 e 275 milioni di euro con la vendita della sua sede emblematica al Paseo de la Castellana numero 51 a Madrid, secondo vari media.

La banca ha già una sede aziendale a Madrid nel Torres Kio, (situato al civico 185 della Castellana) dopo l’integrazione con Bankia, quindi, la vendita di questo edificio potrebbe rappresentare una grande opportunità per raccogliere fondi, rafforzare il proprio capitale e anticipare il proprio Piano Strategico.

La sede di Castellana 51 ha una superficie di circa 30.000 mq ed è un asset che stuzzicherà sicuramente l’appetito dei grandi investitori, perché si trova nella zona più esclusiva della capitale.

Secondo “Expansión”, CaixaBank ha dato mandato CBRE chiudere la dismissione entro agosto. Il Piano Strategico di CaixaBank ha come obiettivo per la fine del 2024 a generazione di capitale per circa 9.000 milioni di euroimporto che include i 1.800 milioni derivanti dal riacquisto delle azioni che verranno distribuite quest’anno, i dividendi e il capitale CET1 superiore al 12%.