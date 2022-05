Cagliari-Inter: diretta streaming Serie A, canale TV, come vedere online, notizie, quote

Dopo aver vinto la Coppa Italia questa settimana contro la Juventus, l’Inter spera ancora di assicurarsi il secondo scudetto consecutivo, ma questo dipenderà da ciò che il Milan farà in anticipo a San Siro contro l’Atalanta. I rossoneri hanno due punti in più e con una vittoria di domenica possono praticamente assicurarsi il titolo a una sola partita dalla fine. La squadra di Simone Inzaghi non molla fino alla fine ma deve vincere contro il Cagliari. L’Inter ha vinto otto delle ultime 10 gare di campionato contro il Cagliari (P1 S1), mantenendo la porta inviolata nelle ultime due.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 15 maggio | Tempo: 14:45 ET

Posizione: Sardegna Arena — Cagliari, Italia

TV: Rete sportiva CBS

Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Cagliari +700; Disegna +400; Inter -265 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Cagliari: Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol in cinque gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (una con il Genoa e due con il Cagliari), l’ultima delle quali a marzo 2019. L’attaccante del Cagliari ha segnato cinque gol nel campionato in corso, uno in più rispetto alle sue due precedenti campagne nella massima serie. Sette degli ultimi 14 gol casalinghi di Caglari in Serie A sono stati realizzati da Joao Pedro (tra cui il più recente, su punizione diretta contro il Verona), che in questo periodo non ha mai segnato due gol consecutivi con la sua squadra.

Inter Milan: Lautaro Martínez (19 gol) potrebbe diventare il sesto giocatore nella storia dell’Inter a segnare 20 gol in una sola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi. Samir Handanovic dell’Inter ha subito 599 gol in Serie A e potrebbe essere il secondo portiere ad averne realizzati 600 nella competizione nell’era dei tre punti per vittoria (dal 1994-95) dopo Andrea Consigli.

Predizione

I nerazzurri devono vincere per evitare che il Milan diventi il ​​nuovo detentore del titolo domenica e mantenere viva la speranza per l’ultima partita a prescindere da quello che accadrà a San Siro tra rossoneri e Atalanta. SCEGLIERE: Inter 2, Cagliari 0