Cadute per il petrolio: l’Arabia Saudita potrebbe aumentare la sua produzione se la Russia diminuisse

I prezzi del petrolio scendono questo giovedì, dopo averlo appreso L’Arabia Saudita è disposta ad aumentare la produzione di petrolio se la Russia diminuisce in modo significativo dopo le sanzioni dell’Unione Europea (UE). ‘Financial Times’ sottolinea, citando fonti vicine alla situazione, che l’Arabia Saudita è consapevole dei rischi di una carenza di approvvigionamento e che “non è interessata a perdere il controllo dei prezzi del petrolio”. Questo problema è particolarmente rilevante in un giorno in cui è prevista la riunione dell’OPEC.

Future sul petrolio greggio Brent, benchmark internazionale, sono scesi del 2%, a $ 113,95 al barile. I future sul greggio statunitense sono scesi di poco più del 2% a 112,80 dollari al barile.

I leader dell’UE hanno concordato lunedì bandire il 90% del greggio russo entro la fine dell’anno come parte del sesto pacchetto di sanzioni del blocco contro la Russia da quando ha invaso l’Ucraina. Questo inizialmente ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio.

Fonti del “Financial Times” hanno indicato che l’Arabia Saudita, de facto leader dell’OPEC, è ancora non ha visto una vera carenza nei mercati petroliferi. Finora ha ignorato le pressioni di Washington per accelerare la produzione poiché i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle quest’anno.

Ma quella situazione potrebbe cambiare quando le economie di tutto il mondo riapriranno nel mezzo della ripresa dalla pandemia, aumentando la domanda di greggio.

“Si tratta, senza dubbio, di un mossa molto audace dell’Arabia Saudita, il più grande produttore di petrolio tra i membri dell’OPEC. In precedenza, l’Arabia Saudita ha mantenuto la sua posizione secondo cui l’attuale fornitura di petrolio è adeguata e, cosa più importante, è stata anche un forte sostenitore della Russia in quanto membro dell’OPEC. Non è che l’Arabia Saudita abbia messo in dubbio l’adesione della Russia all’OPEC, ma gli speculatori hanno iniziato ad alzare le sopracciglia vedendo che è stato coinvolto nel conflitto in Russia e Ucraina“, commenta Naeem Aslam, direttore della ricerca di AvaTrade, nel suo rapporto quotidiano.