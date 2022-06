Cade in bitcoin e ‘cryptos’, appesantiti dal token binance

Nuovo giorno di ribassi per il mercato delle criptovalute, che ribadisce la teoria della maggior parte degli analisti secondo cui i rialzi degli ultimi giorni e la prima candela settimanale verde per bitcoin in 10 settimane non sono stati altro che un rialzo rialzista in un mercato ribassista che è qui per restare. Il calo è in media del 5%, con bitcoin che cede nuovamente alla pressione di vendita che viene innescata da ogni tentativo di raggiungere $ 32.000 ed ethereum, torna in prossimità del supporto a $ 1.700 (-7%). Questo martedì spicca il BNB, il token Binance, che è arrivato a lasciare cali di quasi il 10%, poiché è sotto l’attenzione dei regolatori negli Stati Uniti.

Secondo le informazioni di “Bloomberg”, Le autorità statunitensi stanno indagando se Binance Holdings Ltd ha infranto le normative sui titoli vendendo token digitali proprio mentre lo scambio di criptovalute stava decollando cinque anni fa. La revisione della US Securities and Exchange Commission esamina le origini dell’azienda e quelle del suo token BNB, che ora è la quinta criptovaluta più grande al mondo. Gli investigatori stanno esaminando se l’offerta iniziale di monete del 2017 equivalesse alla vendita di un titolo che avrebbe dovuto essere registrato presso la SEC, hanno detto le fonti a Bloomberg.

“Binance Coin (BNB) ha registrato una tendenza al ribasso negli ultimi due giorni quando la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine contro il token nativo di Binance”. si è rotto al di sotto del motivo a triangolo. È previsto un supporto immediato per Binance Coin al livello di $ 221″, secondo l’analista WazirX Trade Desk.

In una dichiarazione, Binance ha affermato che “non sarebbe appropriato per noi commentare le nostre discussioni in corso con le autorità di regolamentazione, che includono istruzione, assistenza e risposte volontarie alle richieste di informazioni”. La società ha aggiunto che lavora con le autorità e continuerà a soddisfare tutti i requisiti stabiliti dalle autorità di regolamentazione.

Binance Coin (BNB) è un token emesso dalla piattaforma di trading di criptovaluta Binance. Inizialmente creato sulla blockchain di Ethereum come token ERC-20 nel luglio 2017, BNB è stato migrato su Binance Chain nel febbraio 2019 ed è diventata la valuta nativa di Binance Chain.