Cacofonia da Ikea con questo parasole leggero perfetto per tutte le tue giornate in spiaggia!

Nel suo catalogo, Ikea ha proposto un ombrellone perfetto, leggero e a meno di 25 euro per le tue giornate in spiaggia!

Sono già passati diversi anni da quando Ikea è diventata una leader nel mondo dell’arredamento e della decorazione. Ma talvolta, l’azienda propone prodotti più utili degli altri che chiaramente facilitano la vita dei consumatori.

Ikea spopola con i suoi articoli estivi

Mentre l’estate è in pieno svolgimento da diverse settimane, Ikea ha presentato i migliori prodotti per permetterti di trascorrere una bellissima vacanza estiva. Per trascorrere giornate in spiaggia, l’azienda ha pensato a tutto.

Infatti, Ikea ha deciso di proporre un ombrellone giallo e bianco a pois del modello STRANDÖN. E quello che si può dire è che si tratta di un prodotto perfetto per accompagnarti durante tutto il tuo estate 2023.

Se questo ombrellone svolge perfettamente il suo ruolo, sappi che è anche versatile. Infatti, Ikea ha indicato: “Puoi appendere asciugamani o altre cose essenziali sugli ganci sotto la tela dell’ombrellone” .

Prima di aggiungere anche: “Il palo è realizzato in metallo solido e resistente che gli assicura una perfetta stabilità. Il palo deve essere avvitato nella sabbia per garantire la stabilità dell’ombrellone” .

Ikea precisa anche: “Il montaggio e l’apertura dell’ombrellone avvengono in un baleno. Più tempo per rilassarsi all’ombra. I colori e il motivo danno un tocco estivo“ .

L’ombrellone perfetto per la spiaggia

L’azienda ha comunque precisato che è comunque importante proteggere la tua pelle, anche se trascorri la tua giornata sotto l’ombrellone. Infatti, ha indicato che stare sotto l’ombrellone, al riparo dai raggi diretti del sole, non offre una protezione al 100%.

Ciò significa che i raggi ultravioletti riflessi o diffusi possono ancora raggiungerti. Pertanto, è più che necessario proteggerti bene se vuoi goderti le giornate in spiaggia.

Ikea ha anche fornito consigli per la cura. Per la struttura, devi semplicemente pulirla con un panno umido. Prima di finire asciugando con un panno asciutto. Ma non è tutto.

L’azienda ha precisato: “Il modo migliore per prolungare la durata del tuo prodotto è pulirlo regolarmente e riporlo in un luogo fresco, asciutto e chiuso o in una borsa o una scatola di stoccaggio quando non lo usi” .

Ikea ha anche indicato che il prodotto deve essere ben asciutto prima di riporlo in una borsa o una scatola di stoccaggio. Per il tessuto dell’ombrellone, ci sono altre cose che devi rispettare.

Un prodotto a meno di 25 euro

Non lavare il tessuto dell’ombrellone, non usare la candeggina. Non metterlo in asciugatrice, non stirarlo e non optare per una pulizia a secco.

Ikea ha rivelato: “Per pulire il tessuto, piega l’ombrellone e passa un panno morbido umido. Per le zone più sporche, strofina con una spugna imbevuta di acqua saponata e sciacqua con acqua fredda“ .

L’ombrellone ha un diametro di 140 cm, mentre il palo ne misura 22 cm. L’ombrellone ha un’altezza di 187 cm. Una cosa è certa, è un prodotto che ha tutto per piacere. Sappi inoltre che è disponibile a un piccolo prezzo.

Ikea ha messo in vendita il suo articolo al costo di 24,99 euro. Puoi trovarlo sul sito web del marchio o nei negozi fisici.

