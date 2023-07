Cacofonia alla Ikea con lo zaino migliore delle tue vacanze!

Ikea ha messo in vendita uno zaino nuovo di zecca ultra alla moda che non mancherà di accompagnarti durante le tue fughe!

Questa estate è il momento migliore dell’anno per viaggiare. Tuttavia, è importante avere una buona organizzazione per partire in vacanza. Ikea lo sa bene. È per questo che ha presentato i migliori prodotti nel suo catalogo.

Ikea fa successo con il suo nuovo articolo

Nella sezione organizzatori e contenitori che caratterizza il vasto e variegato catalogo di Ikea, puoi trovare prodotti come un nuovissimo zaino blu e giallo da 12 litri, del modello STARTTID.

Quando lo usi, puoi portare con te tutto ciò di cui pensi di aver bisogno durante il tuo viaggio. E, inoltre, nel modo più ordinato e organizzato possibile.

Si tratta di una novità che non mancherà di farti innamorare per il tuo prossimo viaggio. È un modello di zaino di cui ti innamorerai. E che diventerà uno dei tuoi grandi e fedeli alleati quando deciderai di fuggire da questi tipici mesi estivi.

Le borse e gli zaini di questa linea sono perfetti per viaggiare brevi distanze e per brevi periodi, da soli o in famiglia. Grazie alle sue numerose funzioni che mettono a tua disposizione tutto ciò di cui avrai bisogno in ogni momento per non perdere nulla.

È stato appositamente progettato per persone in costante movimento. Allo stesso modo, ha un pratico e comodo scomparto esterno. In cui, ad esempio, puoi riporre il tuo telefono cellulare.

Un prodotto che ha tutto per piacere

Questo zaino Ikea ha anche una tasca ideale per riporre una bottiglia d’acqua o un ombrello. All’interno c’è uno scomparto separato che può contenere un laptop da 14 pollici. E altri due per piccoli oggetti.

D’altra parte, le spalline sono regolabili e imbottite. In questo modo, puoi indossare comodamente lo zaino appeso alla tua schiena. Oltre a tutto ciò, è impermeabile. Ha una capacità di 12 L e misura 38 cm di altezza.

Realizzato al 100% in poliestere, di cui almeno il 90% è di origine riciclata, è uno zaino perfetto per le tue fughe. Ikea ha anche fornito alcune istruzioni per prendersene cura.

L’azienda ha indicato di optare per un lavaggio a mano a 40° massimo. Va anche lavato separatamente dagli altri prodotti. Chiudi la cerniera prima del lavaggio. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco.

Puoi anche appenderlo per farlo asciugare più velocemente. Una cosa è certa, è il miglior articolo per consentirti di viaggiare serenamente avendo tutto a portata di mano. E senza perdere tempo a cercare i tuoi articoli.

Uno zaino a basso costo

Ikea ha anche rivelato sul suo zaino: “Gli zaini STARTTID hanno molte funzionalità per facilitare il viaggio di tutta la famiglia. Sono pensati per le persone che si spostano spesso”.

“In modo che abbiano sempre ciò di cui hanno bisogno con loro”. Ha anche precisato che si tratta di un prodotto impermeabile. Inoltre, questo prodotto blu e giallo è disponibile a un prezzo molto basso.

Puoi trovarlo nei negozi fisici o sul sito web di Ikea al prezzo di 14,99. Non avrai dubbi sul tuo acquisto. È uno zaino ben pensato per tutte le tue piccole fughe estive!



