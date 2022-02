Burnley vs Watford pronostici, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese, le migliori scommesse per il 5 febbraio

Ospite Burnley ha diverse partite in mano, ma entrambe le squadre saranno alla disperata ricerca di punti quando i Clarets ospiteranno Watford sabato in una partita della Premier League inglese a Turf Moor. Entrambi sono in zona retrocessione, con Burnley (1-9-8) all’ultimo posto e Watford (4-2-14) al 19°, ma i Clarets hanno giocato solo 18 partite in 23 settimane di incontri. Questo è un trucco per una partita della Matchweek 17 che è stata posticipata due volte. Quindi, mentre molte squadre giocano in FA Cup, gli ultimi abitanti si affrontano nell’unico incontro di Premier League questo fine settimana. Burnley ha cinque pareggi nelle ultime nove partite, incluso uno stallo 0-0 con Arsenale il 23 gennaio. Gli Hornets hanno perso otto su nove, inclusa una sconfitta per 3-0 per il 17° posto Città di Norwich il 21 gennaio.

Spread Burnley vs Watford: Burnley -0,5 (+115)

Burnley vs Watford over-under: 2,5 gol

Money line Burnley vs Watford: Burnley +115, Watford +245, Draw +205

BUR: Wout Weghorst ha segnato 59 gol in 118 partite con Wolfsburg

ha segnato 59 gol in 118 partite con WAT: Giosuè Re ha cinque gol e tre assist in 18 partite

Perché dovresti sostenere Burnley

I Clarets sono 4-1-1 negli ultimi sei incontri con il Watford e 21-10-13 di tutti i tempi in tutte le competizioni. Dovrebbero essere ben riposati e in salute, e hanno perso un giocatore ma avrebbero potuto ottenere un aggiornamento. Chris Wood è passato al Newcastle, ma la squadra ha fatto una mossa a sorpresa aggiungendo l’attaccante Wout Weghorst dal Wolfsburg. Il 6 piedi-5 Weghorst ha pareggiato per il terzo posto in Bundesliga nei tiri (92) la scorsa stagione ed è stato quarto nei tentativi in ​​porta (34). Potrebbe fare una grande differenza per una squadra che è l’ultima in Premier League in entrambe le aree.

Weghorst dovrebbe formare una coppia pericolosa con Maxwel Cornetto, che guida la squadra con sei gol in 10 partite. Ha avuto il tempo di rimettersi in salute prima di dirigersi verso la Coppa d’Africa, ed è tornato da quell’obbligo. Nel frattempo, gli Hornets sono senza Ismaila Sarr (cinque gol), con cui giocherà la finale dell’AFCON di domenica Senegal. Al Watford mancherà anche il capocannoniere Emanuele Dennis, che ha segnato otto gol ma è fuori per squalifica. Burnley è stata a lungo una squadra fisica e l’aggiunta di Weghorst e di una folla feroce dovrebbe spronarli.

Perché dovresti sostenere Watford

Gli Hornets hanno 42 tiri in più, con 25 in più in porta, rispetto a Burnley in questa stagione. Hanno lottato molto, ma hanno fatto un grande colpo di stato quando hanno convinto Roy Hodgson a guidare la squadra. L’ex Liverpool e il manager dell’Inghilterra si è ritirato da Palazzo di cristallo l’estate scorsa, ma ha detto che non avrebbe escluso un ritorno. Ha guidato Palace dal pericolo di retrocessione nella sua prima stagione lì, e le squadre che vedono un cambio di allenatore a metà stagione spesso vedono una spinta. Hodgson è un tattico leggendario e otterrà il massimo da un elenco che ha aggiunto alcuni nuovi pezzi.

La linea di fondo è stata un grosso problema per tutta la stagione, ma Hassan Kamara (Carino) e Samir (Udinese) sono stati aggiunti durante la finestra di mercato di gennaio. Dovrebbero fornire maggiore protezione per Daniel Bachmannche ha avuto una percentuale di salvataggio del 76,1 e 13 reti inviolate in 23 partite del campionato la scorsa stagione.

