Burnley vs Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Dopo un’intensa e sconvolgente azione di FA Cup, la Premier League è tornata in pieno svolgimento martedì mentre il Manchester United al quarto posto va all’ultimo Burnley. I Red Devils sono appena tornati tra i primi quattro con la vittoria di misura sul West Ham il 22 gennaio, e la squadra entra in gioco con un record di 11-5-6. Burnley ha vinto solo una delle 19 partite di questa stagione e si trova a tre punti dalla salvezza, attualmente con un record di 1-10-8 con solo due gol in campionato dalla fine di novembre. Questo sarà il secondo incontro di campionato della stagione tra i due dopo che lo United ha vinto la prima partita a fine dicembre, 3-1.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : martedì 8 febbraio | Volta : 15:00 ET

: martedì 8 febbraio | : 15:00 ET Posizione : Turf Moor — Burnley, Inghilterra

: Turf Moor — Burnley, Inghilterra TV: Rete USA e Universo | Trasmissione in diretta: fuboTV (Prova ora)

Rete USA e Universo | fuboTV (Prova ora) Probabilità: Burnley +490; Disegna +300; Man United -170 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Burnley: Questa sarà ovviamente una battaglia in salita per i Clarets, che non battono lo United a Turf Moor dal 2009. Con Chris Wood ora al Newcastle, l’eroe in attacco dovrà essere il nuovo acquisto Wout Weghorst, che è più che capace . Ci si aspetta che ottenga il suo secondo inizio dopo essere andato 90 minuti contro il Watford l’ultima volta. In quella partita, aveva solo due tiri, nessuno in porta, finendo con un xG di 0,19. Non è affatto eccezionale, ma d’altra parte l’intera squadra di Burnley ha una media di solo 1,0 xG per partita in questa stagione. L’aspettativa è che Weghorst inizi con Maxwel Cornet. Nel frattempo, non ci sono feriti o sospensioni degne di nota.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Manchester United: Jesse Lingard ed Edinson Cavani sono tornati in rosa, mentre l’allenatore Ralf Rangnick ha dichiarato lunedì che Raphael Varane è in grado di giocare dopo che il francese è stato ritirato all’inizio della scioccante sconfitta in FA Cup contro il Middlesbrough. David de Gea dovrebbe partire tra i pali, ma Rangnick ha detto che sia Fred che Alex Telles sono fuori dopo essere risultati positivi al COVID-19.

Predizione

I Red Devils tornano in carreggiata con una vittoria che non dice molto, battendo abbastanza comodamente la peggior squadra del campionato. Scegliere: Manchester United 2, Burnley 0