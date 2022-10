Burger King sta prendendo il controllo di Google Street View ed è esilarante!

Burger King ha appena colpito duramente per la sua nuova campagna. La catena di fast food ha rilevato Google Street View.

Burger King non ha carenza di idee per creare buzz. Per la sua ultima campagna, il famoso fast food ha rilevato Google Street View. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z!

Burger King su tutti i fronti

Se McDonald’s è sicuramente la catena di fast food più famosa al mondo, quest’ultima lo è seguito da vicino da Burger King. Infatti, il fast food fondato da James McLamore e David Edgerton continua a parlare di lui.

E il minimo che si possa dire è che quest’ultimo non ha intenzione di accontentarsi di fare il cibo. Il suo obiettivo, infatti, è soprattutto soddisfare i suoi clienti. Ma anche investire in cause che gli stanno a cuore.

Così, un nuovissimo hamburger vegano è stato recentemente aggiunto al menu. Per la gioia dei buongustai. “Pensavamo di avere l’idea del secolo con il Flexi Whopper ma questa è la vera idea del secolo : da martedì 5 aprile avrai davvero la scelta »ha scritto Burger King su Twitter all’epoca.

Ma non è tutto! Oltre a questa ambizione di offrire pasti senza carne, sembrerebbe che il ristorante abbia anche avviato un progetto ecologico. A Challans, nei Paesi della Loira, il fast-food ha collaborato con l’azienda Bip et Vous Plugin per ” collaborare con l’ecosistema locale“.

In ogni caso, è quanto ha affermato di recente André Thibous, direttore del Burger King di Challans. “L’obiettivo è quello di poter offrire stazioni di ricarica rapida per i clienti. Anzi, la zona commerciale che non è ben attrezzata”.

E per aggiungere: “L’installazione risponde a una crescente esigenza a livello locale ei risultati sono stati finora piuttosto positivi. » Stopandgo ti dice di più su Burger King.

BK assume il controllo di Google Street View

Così capirai, Burger King ha intenzione di fare tutto tutto ciò che è in suo potere per la felicità dei suoi fedeli clienti. Ma se BK è ben noto per l’analisi delle esigenze dei consumatori, anche quest’ultimo lo è molto forte per la promozione.

E il minimo che possiamo dire è che la catena di fast food ha colpito duramente con la sua ultima campagna. Infatti, quest’ultimo ha ha preso il controllo di Google Street View.

L’obiettivo. il gol ? Mostra quanto sono irresistibili i loro hamburger, patatine fritte e altri gelati. Eh si! A volte è difficile aspettare di arrivare a casa per assaggiare un pezzo del tuo ordine.

Tanto che appena arrivati ​​sul marciapiede, i clienti si buttano sul cibo. Un modo per Burger King di dimostrare che i loro menu sono deliziosi.

Così, hanno preso il controllo di Google Street View e hanno condiviso le immagini dei suoi famosi clienti impazienti. E questo, in tutti e quattro gli angoli del mondo.

Da Parigi a Londra passando per Los Angelesquelli che amano I Burger King sono tanti. Una cosa è certa, è che questa operazione di marketing non manca di creare scalpore. Resta da vedere cosa prevede la catena per il futuro. Continua…