Burger King ora ti permette di caricare la tua auto elettrica!

Un Burger King con sede a Challans si offre di ricaricare la propria auto elettrica grazie all’installazione di terminali previsti a tale scopo.

Il Burger King di Challans si offre di ricaricare la sua auto elettrica nel suo parcheggio. Una cosa è certa, l’idea sorprendente piace. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

Il fast food diventa verde

È giunto il momento di migliorare i nostri consumi. E questo, le catene di fast food hanno capito. Fra nuovo packaging e hamburger vegano Tutti i colpi sono consentiti.

In effetti, Burger King ha iniziato il ballo con la versione vegetariana del famoso Whopper, Steakhouse e Big King. Su Twitter, il fast food aveva poi dichiarato: “Pensavamo di avere l’idea del secolo con il Flexi Whopper, ma questa è la vera idea del secolo: da martedì 5 aprile hai davvero una scelta. »

Già l’anno scorso era stata lanciata la famosa catena bocconcini senza pollo. A base di soia e fibre vegetalisono disponibili a Boston e Miami.

Burger King non è l’unico a cambiare visto che anche il colosso McDonald’s sta per iniziare. Infatti, quest’ultimo offre una versione vegana del suo McFlurry in Germania. “I piatti vegani e vegetariani non sono una tendenza di nicchia da molto tempo. “Come marchio, vogliamo e continueremo a svilupparci in questo settore. “dice il marchio di fast food.

Infine, la carenza di benzina sta gradualmente colpendo la Francia ed è tempo di passare all’elettrico. E se hai già fatto il grande passo, buone notizie per te sono buone per cadere. In effetti, ora è possibile ricarica la tua auto elettrica andando da Burger King. Stopandgo ti dice di più!

Burger King adotta terminali per auto elettriche

Pertanto, il fast food Challans ha appena installato stazioni di ricarica rapida previste a tale scopo. Per farlo, Burger King ha chiamato la compagnia Beep e tu plug-in. Situato a Les Sables-d’Olonnes, quest’ultimo opera in 14 dipartimenti occidentali.

A questo proposito André Thibous, il direttore del Burger King di Challans dichiara: “Per noi è importante collaborare con l’ecosistema locale. È quindi naturale che ci siamo rivolti a questa azienda esperta. »

Lo stabilimento ha aperto lo scorso marzo rue Carnot, poi ha due terminal. Questi ultimi, posti nel parcheggio, sono visibili ai passanti. In effeti, tutti possono usarlo Cliente Burger King o meno.

Pertanto, questa decisione fa seguito alla mancanza di un dispositivo di ricarica nell’area in questione. “L’obiettivo è quello di poter offrire ai clienti stazioni di ricarica rapida. In effeti, la zona commerciale non ben attrezzata“, dice il manager del fast food.

Consapevole dello sforzo dei cittadini sulla propria impronta di carbonio, l’uomo a capo del franchise aggiunge: “L’installazione risponde a una crescente esigenza a livello locale ei risultati sono stati finora piuttosto positivi. » Quindi, altri Burger King potrebbero poi essere in grado di ospitare nuovi terminal nel corso di quest’anno? Continua…

Diritti d’autore della foto :

DPA/ABACA