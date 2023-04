Buono, bello e conveniente: ecco il divano-letto Ikea che sta diventando un successo di vendite.

Da Ikea è possibile trovare alcuni dei migliori divani sul mercato. Il famoso negozio di mobili svedese offre modelli per tutti i gusti, ma se stai cercando un divano di alta qualità senza spendere troppo, hanno un modello che è attualmente il più venduto. Scopri ora il divano letto Ikea che sta riscuotendo un grande successo di vendite grazie alla sua qualità, bellezza e convenienza e non vorrai lasciartelo sfuggire!

Il divano letto Ikea più popolare

Se desideri acquistare il divano più venduto di Ikea, sappi che non si tratta di un divano molto costoso, né di grandi dimensioni. Infatti, è il più pratico tra tutti e costa meno di 300 euro.

Stiamo parlando del modello Asarum, un elegante divano letto che può essere utilizzato come comodo divano nel soggiorno per rilassarsi o guardare la TV e, allo stesso tempo, si trasforma in un confortevole letto per dormire, nel caso in cui tu abbia poco spazio per una stanza da letto o per accogliere ospiti in casa, soprattutto in vista delle festività natalizie.

Il divano letto Asarum: perfetto per piccoli spazi

Il divano letto Asarum ha delle dimensioni che lo rendono il modello ideale per essere collocato in spazi ridotti. Ha infatti solo una profondità di 94 cm e una larghezza di 191 cm e, quando si apre per trasformarsi in letto, ha una lunghezza di 190 cm. Il schienale costituisce effettivamente il letto, poiché può essere aperto completamente, offrendo un comodo mobile di riposo che i clienti Ikea che lo hanno già acquistato lodano per la sua praticità.

Disponibile in colore grigio (ma è venduto anche in bianco e in blu), si adatta perfettamente al resto dei mobili del soggiorno grazie al suo design moderno. Inoltre, sotto il sedile è possibile riporre biancheria da letto.

Manutenzione e pulizia del divano Asarum

Il rivestimento del divano è in poliestere al 100%, il che significa che per pulirlo basta passare l’aspirapolvere. Nel caso in cui si macchi o venga rovesciato, ad esempio, del cibo, è possibile pulirlo con un panno umido, prestando però attenzione a asciugarlo bene una volta rimosso lo sporco.

Non perdere tempo ad andare a prenderlo, poiché, anche se disponibile a magazzino, potrebbe esaurirsi rapidamente. Spesso è presente una lista d’attesa, quindi se desideri acquistarlo, lo trovi ora in tutti i negozi Ikea e sul loro sito web al prezzo di 299 euro.

4/5 - (3 votes)