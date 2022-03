Bullard (Saint Louis Fed) ritiene che i tassi dovrebbero salire al 3% nel 2022

Il presidente della Federal Reserve (Fed) di Saint Louis, Giacomo Bullardritiene che la banca centrale statunitense dovrebbe aumentare i tassi di interesse di circa il 3% nel 2022 per convincere le persone che è serio nel combattere l’inflazione, ha spiegato in una dichiarazione.

“Ho raccomandato al Comitato di cercare di raggiungere un livello del tasso di interesse ufficiale superiore al 3% quest’anno. Questo adeguerebbe rapidamente il tasso di interesse ufficiale a un livello più appropriato per le circostanze attuali”, ha sottolineato Bullard, il quale ricorda che il Federal Open Market Committee (FOMC) ha già agito in modo simile “con successo” in altre occasioni: “Nel 1994 e nel 1995, il Comitato ha effettuato un adeguamento discreto simile ar del tasso di interesse ufficiale per adeguarlo meglio alle circostanze macroeconomiche del momento. I risultati sono stati eccellenti: è stata raggiunta un’inflazione media del 2% e l’economia statunitense è esplosa. durante la seconda metà degli anni ’90. “Penso che il Comitato dovrebbe cercare di ottenere un risultato simile nell’ambiente attuale”, ha aggiunto.

Allo stesso modo, Bullard ha giustificato la tua decisione di votare contro l’aumento di 25 punti allo 0,25%-0,50%, misura che rappresenta il primo rialzo dei tassi dal 2018. Per il banchiere di Saint Louis, l’unico che non ha sostenuto la misura, l’aumento avrebbe dovuto essere maggiore: fino a 50 punti. “Non sono d’accordo. Secondo me sarebbe stato più opportuno alzare i tassi di interesse allo 0,50%-0,75% e attuare un piano per ridurre le dimensioni del bilancio della Fed”.

“La combinazione di una forte performance economica reale e di un’inflazione inaspettatamente alta significa questo il tasso di interesse ufficiale del Comitato è attualmente troppo basso di gestire con prudenza la situazione macroeconomica negli Stati Uniti”, ha indicato un Bullard che ritiene che la politica monetaria statunitense “si sia involontariamente allentata perché l’inflazione è cresciuta molto, mentre il tasso ufficiale di interesse è rimasto molto basso”.

“Anche se non sono d’accordo con la decisione del Comitato di aumentare l’intervallo obiettivo del tasso sui fondi federali di soli 25 punti base in questa particolare riunione, non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi per realizzare i mandati del FOMC di massima occupazione e stabilità dei prezzi nel prossimi incontri”, ha condannato nella lettera.

LA FED PREVEDE ALTRI SEI AUMENTI NEL 2022

Come abbiamo detto, la Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti ha aumentato i tassi questo mercoledì di 25 punti base. L’agenzia ha osservato che “l’inflazione rimane elevata, riflettendo gli squilibri dell’offerta e della domanda legati alla pandemia, l’aumento dei prezzi dell’energia e le pressioni sui prezzi più ampie”.

Parimenti, date le “enormi difficoltà umane ed economiche” causate da L’invasione russa dell’Ucraina e le sue “implicazioni incerte per l’economia statunitense” che potrebbero generare “ulteriori pressioni al rialzo sull’inflazione”, la banca centrale statunitense ha anticipato che continui aumenti” dei tassi di interesse “saranno appropriati”.

Inoltre, il Comitato “si aspetta di iniziare a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteche di agenzie in una prossima riunione”.

R) Sì, La Fed ha previsto che i tassi finiranno all’1,9% nel 2022, rispetto alla precedente previsione dello 0,9%. Ciò implicherebbe sei ulteriori aumenti dei tassi dello 0,25% durante tutto l’anno, uno per ogni incontro mancante. Per il 2023, ha previsto che le tariffe finiranno al 2,8% nel 2023, rispetto alla precedente previsione dell’1,6% (che implica quattro aumenti il ​​prossimo anno).