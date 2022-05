Bullard (Fed): “Possiamo aumentare i tassi di 50 punti base nelle riunioni future”

Il presidente della Federal Reserve (Fed) di Saint Louis, James Bullardlo ha assicurato la banca centrale statunitense è in grado di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base durante i prossimi incontri.

“Sembra che siamo sulla strada per 50 punti base nei prossimi incontri”, ha detto Bullard, che ha indicato di sperare che il forte mercato del lavoro statunitense mantiene la spesa dei consumatori a un livello “sano”. durante tutto l’anno, anche se la situazione in Europa Y Cina pone dei rischi per le prospettive economiche del paese nordamericano.

Al riguardo, il presidente della Fed Saint Louis ritiene che l’economia possa continuare a crescere a un ritmo superiore alle attese almeno per i prossimi 18 mesi; e che le famiglie continuano a spendere in un’economia riaperta dopo l’impatto della pandemia di coronavirus.

Allo stesso modo, Bullard ha sottolineato che la banca centrale vuole comunicare i suoi piani al pubblico e ai mercati “in modo trasparente e con il minor disturbo possibile”.

Il mese scorso, il banchiere ha assicurato che la Fed non era molto indietro rispetto alla curva come potresti pensare e annotarlo i tassi dovrebbero salire al 3,5% a causa dell’elevata inflazione.